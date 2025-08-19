Snimljeno novo moćno oružje Kijeva: Zastrašujuća raketa za duboke udare u srce Rusije

Ukrajina je započela serijsku proizvodnju nove krstareće rakete Flamingo koja može nositi bojevu glavu od jedne tone s dometom od skoro tri tisuće kilometara (1800 milja), potvrdio je ukrajinski ministar obrane Denis Šmihal imenovan u srpnju.

Odbio je davati više pojedinosti o oružju, kazavši da će više informacija biti otkriveno "kada za to bude vrijeme". Izvješća kažu da ga je ukrajinska obrambena tvrtka Fire Point testirala prije nekoliko mjeseci i da je projektil ušao u masovnu proizvodnju.

Potvrda o novom oružju dolazi dan nakon što su ukrajinski izvori izvijestili i specifikacijama projektila. Fotograf Associated Pressa Efrem Lukatsky objavio je fotografiju rakete za koju tvrdi da predstavlja Flaminga.

Flamingo u akciji

U objavi tvrdi da je fotografija nastala u četvrtak u radionici Fire Pointa. Ubrzo nakon toga, ukrajinski Mirror of the Week objavio je video ono što se čini kao lansiranje rakete s polja.

Isječak podijeljen na društvenim mrežama prikazuje Flaminga postavljenog na nagnutu platformu, prije nego što je lansirana. Medij je naveo da snimka prikazuje Flaminga lansiranog na rusku metu, što ukazuje da se oružje već koristi na bojištu.

Osim toga, objavljeno je da projektil može nositi maksimalni teret od 1150 kilograma.

Ovo oružje ima zapanjujuću sličnost s projektilom FP-5 koji proizvodi Milanion Group, obrambena tvrtka sa sjedištem u Abu Dhabiju koja surađuje s Ukrajinom od 2021. Međutim, nije potvrđeno jesu li dvije rakete izravno povezane. Od početka rata, tvrtka je kijevskim trupama isporučivala i svoj mobilni minobacački sustav Alakran i bespilotna kopnena vozila.

FP-5 ima raspon krila od šest metara i težinu pri polijetanju od 6,6 tona. Takva veličina i težina krstarećih raketa obično se ne viđa u modernim zapadnim vojskama još od Hladnog rata.

Opasnost za ruska spremišta oružja

Usporedbe radi, američka krstareća raketa Tomahawk ima masu pri polijetanju od 1600 kilograma inosi bojevu glavu od 450. Ruska raketa dugog dometa Kh-101 s dometom od 5400 kilometara, ima polijetnu masu od otprilike 2400 kilograma, prenosi Business Insider.

Domet Flaminga od gotovo 3000 kilometara omogućio bi Ukrajini udare dublj u Rusiju i potencijalnu mogućnost gađanja vojnih proizvodnih pogona.Novi projektil ovakve razorne moći i dometa mogao bi biti ugroza za ruska središta oklopnih vozila, pješačkih borbenih vozila, dronove i topničke sustave u Uralskim planinama udaljenima oko 1600 kilometara od Ukrajine.

Kijev je uglavnom do sada koristio dronove nalik malim zrakoplovima tipa Cessna za napade na ruske rafinerije nafte i proizvodne pogodne u Moskvi i šire.

Nije ova jedina krstareća raketa koju je Ukrajina proizvela otkako je Vladimir Putin pokrenuo invaziju prije više od tri godine. Kijev je lansirao domaću protubrodsku raketu Neptun i potopio Moskvu, najveći brod ruske Crnomorske flote.

POGLEDAJTE VIDEO: Ukrajina na prekretnici: Hoće li Kijev predati Herson, Pokrovsk i Kramatorsk?