Šok za šokom: Dodiku oduzimaju diplomatski pasoš, ima 15 dana da ga vrati

Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ostaje bez diplomatskog pasoša, doznaje Klix.ba. Prema dokumentu koji je u posjedu portala, Dodik ima svega 15 dana da dokument preda Ministarstvu vanjskih poslova BiH.

Ako to ne učini u zadanom roku, Ministarstvo će o svemu obavijestiti Graničnu policiju i diplomatsko-konzularnu mrežu BiH, a Dodikov pasoš bit će službeno proglašen nevažećim.

Podsjetimo, Dodiku je mandat oduzela Centralna izborna komisija BiH, a tu odluku potvrdilo je i Apelaciono vijeće Suda BiH.

Razlog? Pravomoćna presuda zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH. U srpnju mu je izrečena kazna od godinu dana zatvora, koju je otkupio uplatom 36.500 KM (oko 18.000 eura). Osim toga, izrečena mu je i zabrana političkog djelovanja na čak šest godina.

U skladu s presudom, Dodiku je oduzet mandat pa je od 18. kolovoza i službeno izgubio funkciju predsjednika Republike Srpske.

