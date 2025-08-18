Službeno je: Dodik više nije predsjednik Republike Srpske

Sud Bosne i Hercegovine u ponedjeljak je odbio žalbu Milorada Dodika na odluku kojom ga je Središnje izborno povjerenstvo (SIP) smijenilo s dužnosti predsjednika Republike Srpske čime je ta odluka postala pravomoćna a on i službeno ostao bez mandata.

Iz SIP-a su potvrdili kako je Prizivno vijeće Suda BiH odbilo žalbu Dodikovih odvjetnika jer za nju nije bilo nikakvog zakonskog osnova s obzirom na činjenicu da Izborni zakon BiH propisuje kako svaki izabrani dužnosnik koji je pravomoćno osuđen na zatvorsku kaznu dužu od šest mjeseci automatski ostaje bez mandata.

Sud BiH u srpnju je Dodika pravomoćno osudio na godinu dana zatvora zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice nakon čega mu je SIP i oduzeo mandat koji je osvojio na izborima u listopadu 2022. godine.

Sada su se stekli uvjeti da SIP raspiše prijevremene izbore za predsjednika RS koji bi trebali biti održani u roku od 90 dana.

Što dalje?

Prije nego što je objavljena presuda Prizivnog odjela Suda BiH Dodik je ranije tijekom dana u Banjoj Luci ponovo kazao kako ne namjerava odstupiti s pozicije predsjednika RS, a najavio je niz referenduma na kojima bi se pokrenuo proces secesije odnosno odcjepljenja RS od BiH.

"Stavljam se na čelo narodnog pokreta za oslobađanje RS od BiH", izjavio je Dodik u ponedjeljak ponovo zaprijetivši kako neće dopustiti da se na teritoriju RS otvore biračka mjesta na kojima bi se glasao o novom predsjedniku entiteta.

Poduzme li doista takve korake Dodik će ponovo prekršiti zakone BiH zbog čega mu opet prijeti zatvorska kazna.

Oporbene stranke u RS-u iskazale su spremnost sudjelovati na prijevremenim izborima a koleba se jedino predsjednik Partije demokratskog progresa (PDP) Draško Stanivuković, gradonačelnik Banje Luke za kojega analitičari tvrde kako je zapravo rezervni igrač srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića koji bi ga rado vidio kao Dodikova nasljednika na čelu RS.

