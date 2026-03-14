BILO JOJ JE DOSADNO?

Najljepša tenisačica svijeta ima novi posao: 'Riskantno od njih...'

Najljepša tenisačica svijeta ima novi posao: 'Riskantno od njih...'
Foto: Yannick Legare/Zuma Press/Profimedia

Iako joj je ovo prva veća uloga nakon umirovljenja, Bouchard nije nepoznata televizijskim kamerama jer je 2021. radila kao studijska analitičarka dok se oporavljala od operacije

14.3.2026.
8:54
Sportski.net
Eugenie Bouchard (32), koja je nekada slovila kao najlijepša tenisačaica na svijetu, ima novi posao.

Kanađanka se manje od godinu dana nakon što je objesila reket o klin, vraća tenisu gdje bi trebala raditi kao komentatorica. Bivša teniska zvijezda iznenadila je navijače kada je u srpnju 2025. objavila povlačenje, spustivši zastor na svoju karijeru na turniru National Bank Open u Montrealu.

Od tada je 32-godišnjakinja uživala u umirovljeničkom životu te je s navijačima na internetu dijelila fotografije svojih putovanja – uključujući i odmor na Karibima prošlog prosinca.

Ipak, čini se da je Kanađanki dosadno u mirovini, pa se planira vratiti tenisu, piše Daily Mail. Bouchard je na Instagramu objavila pogled iza kulisa svog radnog dana, čime je obilježila početak nove karijere u ulozi analitičarke, ali ovoga puta izvan terena.

Bivša peta tenisačica svijeta službeno se pridružila Tennis Channelu kao komentatorica na turniru BNP Paribas Open, koji traje do 15. ožujka. Na jednoj fotografiji Bouchard drži mikrofon, dok je na drugoj prikazana kako intervjuira 24-godišnju njemačku zvijezdu Evu Lys.

"Riskantno od njih što su mi dali mikrofon“, našalila se Kanađanka u opisu objave, podijelivši niz fotografija sa svog debija.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

