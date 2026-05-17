NASTAVAK RATA?

Cure informacije s terena, Izraelci su u pripravnosti! Times: Trump sprema novi udar na Iran

Cure informacije s terena, Izraelci su u pripravnosti! Times: Trump sprema novi udar na Iran
Foto: ALEX WONG/Getty images/Profimedia

Prema pisanju Timesa, koji se poziva na dvojicu dužnosnika s Bliskog istoka, SAD i Izrael intenzivno se pripremaju za mogući nastavak napada na Iran već tijekom idućeg tjedna

17.5.2026.
13:44
Hina
ALEX WONG/Getty images/Profimedia
Izraelska vojska stavljena je u stanje visoke pripravnosti zbog moguće obnove napada na Iran, izvijestile su u nedjelju izraelski dnevne novine Yedioth Ahronoth, pozivajući se na vladine izvore. 

Prema pisanju novina, izraelska vlada čeka odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa. Navodi se da je sve više pokazatelja da je Trump zaključio kako Teheran nije spreman prihvatiti njegove uvjete za završetak rata.

Yedioth Ahronoth izvijestio je da se Sjedinjene Države i Izrael intenzivno pripremaju za mogući nastavak neprijateljstava.

New York Times izvijestio je u petak da se Pentagon priprema za nastavak rata jer izvorni ciljevi Washingtona nisu ostvareni, osobito u vezi s teheranskim nuklearnim programom.

Prema pisanju Timesa, koji se poziva na dvojicu dužnosnika s Bliskog istoka, SAD i Izrael intenzivno se pripremaju za mogući nastavak napada na Iran već tijekom idućeg tjedna.

Izraelska televizija N12 izvijestila je, pozivajući se na izraelskog vladinog dužnosnika, da bi Trump uskoro nakon povratka iz Kine mogao okupiti savjetnike kako bi donio odluku o nastavku neprijateljstava.

N12 navodi da izraelska vlada vjeruje kako bi odluka o vojnoj kampanji koja bi trajala „od nekoliko dana do nekoliko tjedana” mogla biti donesena „vrlo brzo”.

Prema pisanju Yediotha Ahronotha, ne vjeruje se da Trump planira rat punog opsega s ciljem rušenja iranske vlade. Umjesto toga, navodno razmatra ograničene napade na elektrane i mostove.

Prema izvješću, moguće su i kopnene operacije radi zauzimanja ključnih naftnih izvoznih terminala na otoku Harku u Perzijskom zaljevu ili preuzimanja procijenjenih 440 kilograma uranija obogaćenog do 60 posto koji posjeduje Iran.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
