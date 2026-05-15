BROJE SE MRTVI /

Izrael pojačava udare, Gaza je pakao na zemlji: 'Ciljali smo šefa oružanog krila Hamasa'

Izrael pojačava udare, Gaza je pakao na zemlji: 'Ciljali smo šefa oružanog krila Hamasa'
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Hamas nije odgovorio na zahtjev za komentar o sudbini Iza al-Din al-Hadada, vojnog zapovjednika u Pojasu Gaze otkako je Izrael u svibnju 2025. ubio zapovjednika Mohamada Sinvara

15.5.2026.
21:48
Hina
Izrael je u petak u napadu na Gazu ciljao šefa oružanog krila Hamasa, opisujući ga kao arhitekta napada 7. listopada 2023. godine. Hamas nije odgovorio na zahtjev za komentar o sudbini Iza al-Din al-Hadada, vojnog zapovjednika u Pojasu Gaze otkako je Izrael u svibnju 2025. ubio zapovjednika Mohamada Sinvara.

Hadad je najviši dužnosnik Hamasa koji je bio meta izraelskih napada od listopadskog sporazuma postignutog uz potporu SAD-a.

Medicinski izvori iz Gaze navode da su najmanje tri osobe poginule, a 20 ih je ozlijeđeno u zračnim napadima u kojima su gađani stan i vozilo. Zasad se ne zna je li al-Hadad među poginulima, piše Reuters. 

U zajedničkoj izjavi izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i ministra obrane Israela Katza stoji da je Hadad "odgovoran za ubojstva, otmice i patnju tisuća izraelskih civila i vojnika". 

Izrael pojačava napade na Gazu

Izrael je pojačao svoje napade u Gazi u posljednjih pet tjedana, otkako su obustavljeni izraelsko-američki zračni napadi na Iran, preusmjerivši svoje snage natrag na razorenu palestinsku enklavu.

Sporazum postignut prošlog listopada zaustavio je najveće borbe u Gazi nakon dvije godine rata između Izraela i Hamasa. No napredak prema trajnom rješenju, koje uključuje povlačenje izraelskih trupa, razoružavanje militanata i obnovu razrušene enklave, nije postignut. Izraelske snage i dalje drže pod okupacijom više od polovice teritorija Gaze. 

