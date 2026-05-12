Arapi dobili najmoćnije izraelsko oružje, Amerikanci: 'Poslali smo im i ljude za obuku'

Američki veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Mike Waltz potvrdio je u ponedjeljak da je izraelski sustav raketne obrane 'Željezna kupola' korištena za obaranje iranskih raketa usmjerenih na Ujedinjene Arapske Emirate, javlja Times od Israel.

„Vidjeli smo kako UAE koriste Željeznu kupolu koju im je dao Izrael“, citirao je Waltza dnevnik Israel Hayom.

U utorak je isporuku potvrdio i američki veleposlanik u Izraelu Mike Huckabee. „Izrael je upravo Emiratima poslao baterije Željezne kupole i osoblje da im pomognu u upravljanju njima. Kako to? Zato što postoji izvanredan odnos između UAE i Izraela temeljen na Abrahamovom sporazumu“, rekao je Huckabee na događaju u Tel Avivu, misleći na sporazum iz 2020. kojim je Izrael uspostavio veze s UAE.

Za isporuku baterije Željezne kupole te pomoć u ljudstvu za njezino upravljanje prvi je prošlog mjeseca doznao Axios, a kasnije su je za The Times of Israel potvrdila dva arapska diplomata upoznata s tim pitanjem. To je prvi put da je sustav poslan u drugu zemlju izvan Izraela i SAD-a, izvijestio je Axios, pozivajući se na izraelske i američke dužnosnike.

Huckabee: I druge zemlje u regiji će krenuti istim putem

Huckabee je naglasio kako je izrazito optimističan da će i druge zemlje u regiji uskoro krenuti istim putem i postići dogovore o priznanju uz posredstvo SAD-a.

"Zaljevske države sada razumiju da moraju izabrati – tko će ih vjerojatnije napasti, Iran ili Izrael?", izjavio je Huckabee. Dodao je kako regionalni lideri jasno vide razliku u postupanju dviju strana u trenutnom sukobu.

Veleposlanik je istaknuo kako su države u zaljevu prepoznale tko im je stvarni saveznik na terenu. "One vide da nam je Izrael pomogao, dok nas je Iran napao. Izrael ne pokušava zauzeti vašu zemlju i ne šalje projektile na vas", poručio je Huckabee.

Slanje Željezne kupole u UAE smatra se dosad najznačajnijim primjerom vojne suradnje između Izraela i arapskih potpisnica Abrahamovog sporazuma, čime se dodatno učvršćuje regionalni savez protiv Teherana.

