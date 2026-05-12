Nagađalo se, a sad je jasno - u Iranu ratuje tajni igrač: 'Oni im ne mogu ništa učiniti'

Ujedinjeni Arapski Emirati izveli su vojne napade na Iran, izvijestio je u ponedjeljak Wall Street Journal pozivajući se na ljude upoznate s tim pitanjem.

Napadi, koje UAE nisu javno priznali, uključivali su napad na rafineriju na iranskom otoku Lavan u Perzijskom zaljevu, navodi WSJ, dodajući da se napad dogodio početkom travnja, otprilike u vrijeme kada je američki predsjednik Donald Trump govorio o prekidu vatre nakon pet tjedana intenzivnih zračnih napada.

Izvori WSJ-a tvrde da je u napadu izbio veliki požar te da je značajan dio rafinerijskih kapaciteta ostao izvan funkcije. Teheran je tada objavio da je rafinerija pogođena u "neprijateljskom napadu", nakon čega je uslijedio niz iranskih raketnih i dronskih napada na Ujedinjene Arapske Emirate i Kuvajt.

Prema istim navodima, UAE su dosad bili izloženi više od 2.800 iranskih dronova i projektila, više nego bilo koja druga zemlja, uključujući i Izrael.

Emirati sada Iran vide kao odmetnutog aktera odlučnog potkopati ekonomski i društveni model države zasnovan na stranom stručnom kadru te reputaciji sigurnosti i stabilnosti, naveli su dužnosnici iz Zaljeva. UAE su se od tada profilirali kao najotvorenije konfrontacijska zemlja u Zaljevu i tijekom rata održavali su snažnu vojnu suradnju sa SAD-om, prema riječima izvora upoznatih sa situacijom.

According to the Wall Street Journal, Emirati warplanes hit Iran’s Lavan Island oil refinery on April 8 in a covert operation the UAE has never publicly acknowledged.



'Emirati su snažni u preciznim udarima i PZO-u'

"Emirati su od početka jasno dali do znanja da ne žele ovaj rat, ali je također jasno da se, otkako su se dogodili prvi iranski napadi na UAE, Abu Dhabi prilično otvoreno postavio prema stavu da se regionalna slika dramatično promijenila", rekao je H.A. Hellyer, viši suradnik pri Royal United Services Institute u Londonu.

"Abu Dhabi nije potvrdio što je gađao, niti čak je li išta gađao, ali je od prvih dana rata djelovalo da je samo pitanje vremena kada ćemo vidjeti povećano izravno vojno uključivanje različitih zaljevskih država u rat", dodaje.

Spekulacije o umiješanosti UAE-a u rat kruže još od sredine ožujka, kada je iznad Irana snimljen borbeni zrakoplov za koji se činilo da ne pripada ni Izraelu ni SAD-u.

Istraživači koji prate javno dostupne snimke i druge informacije ukazali su na fotografije koje navodno prikazuju francuske lovce "Mirage" i kineske dronove "Wing Loong" koje koriste UAE tijekom djelovanja u Iranu.

Vojno gledano, UAE su daleko manji od SAD-a. Međutim, posjeduju vrlo dobro obučeno i sposobno ratno zrakoplovstvo s avionima "Mirage" i flotom naprednih borbenih aviona F-16, uz podršku letjelica za dopunu gorivom u zraku, zapovjedno-kontrolnih aviona i izviđačkih dronova.

Prema riječima umirovljenog general-pukovnika američkog ratnog zrakoplovstva Davida Deptule, koji je planirao zračne napade tijekom operacije "Pustinjska oluja", te sposobnosti daju UAE-u neuobičajeno sofisticiranu zračnu moć za regiju.

"Vrlo su snažni kada je riječ o preciznim udarima, protuzračnoj obrani, zračnom nadzoru, dopuni gorivom i logistici", rekao je Deptula. "Ako imate tako sposobno zrakoplovstvo, zašto biste samo sjedili i trpjeli iranske napade bez odgovora", dodaje.

Arapi traže sigurnost

Strategija Teherana da uvuče Zaljev u rat dodatno je produbila političke podjele među arapskim monarhijama i prisilila ih da traže nove aranžmane koji bi mogli jamčiti njihovu sigurnost.

Dok se sve zaljevske države suočavaju s rastućim sigurnosnim rizicima i pitanjem pouzdanosti američke zaštite, Emirati dodatno učvršćuju odnose sa SAD-om, rekao je Anwar Gargash, diplomatski savjetnik predsjednika UAE-a, skupini novinara u travnju.

Uz vojne udare, UAE su podržali nacrte rezolucija u Ujedinjenim narodima koje su odobravale uporabu sile, ako bude potrebno, kako bi se razbila iranska kontrola nad strateški važnim Hormuškim tjesnacem.

Nakon što su SAD i Izrael uništili iranske kapacitete protuzračne obrane, rizik izvođenja borbenih misija iznad zemlje naglo je pao, rekao je umirovljeni pukovnik John Venable, koji je tijekom službe u američkom ratnom zrakoplovstvu zapovijedao operacijama u zračnoj bazi Al Udeid u Kataru.

"Ako ste saveznik i želite se uključiti, ovo je zaista dobar trenutak za to, jer je prijetnja vrlo mala. Na srednjim i velikim visinama avioni će moći raditi što žele, a Iranci tu neće moći ništa učiniti", rekao je Venable.

