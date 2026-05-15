TEŠKA PREPREKA /

Mate Pavić i Arevalo ostali bez plasmana u polufinale Rima

Foto: Waleed Zein/AFP/Profimedia

Pavić i Arevalo su vodili 3-2 bez breaka kada je kiša na duže vrijeme prekinula dvoboj

15.5.2026.
19:50
Hina
Waleed Zein/AFP/Profimedia
Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov partner Marcelo Arevalo iz Salvadora neće igrati u polufinalu zemljanog ATP Masters 1000 turnira u Rimu, njih su u četvrtfinalu svladali Amerikanac Christian Harrison i Britanac Neal Skupski sa 6-4, 6-4.

Pavić i Arevalo su vodili 3-2 bez breaka kada je kiša na duže vrijeme prekinula dvoboj. Kada su se parovi vratili na teren Harrison i Skupski su napravili niz od tri gema, poveli su 5-3 i time osigurali vodstvo u setovima.

U drugom setu američki i britanski tenisač su do breaka stigli kod 1-1 te su sve do kraja čuvali stečenu prednost za plasman među četiri najbolja para u Rimu.

Hrvatski tenis ipak će imati svog predstavnika u polufinalu rimskog turnira. Nikola Mektić će zajedno sa svojim partnerom, američkim igračem Austinom Krajicekom, igrati protiv drugih nositelja, Španjolca Granollersa i Argentinca Zeballosa.

ATP Rim, četvrtfinale parova:

Christian Harrison/Neal Skupski (SAD, VB/4) - Mate Pavić/Marcelo Arevalo (Hrv, Sal/5) 6-4, 6-4

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
