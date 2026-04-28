MASTERS MADRID /

Pavić i Arevalo ekspresno riješili konkurenciju i izborili četvrtfinale

Pavić i Arevalo ekspresno riješili konkurenciju i izborili četvrtfinale
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Hrvatsko-salvadorski par je trebao 63 minute za pobjedu, za koju je Paviću i Arevalu bio dovoljan po jedan 'break' u svakom setu

28.4.2026.
15:22
Hina
Hrvatski teniski reprezentativac Mate Pavić i njegov partner Marcelo Arevalo plasirali su se u četvrtfinale ATP Masters 1000 turnira u Madridu pobijedivši u meču osmine finala Kazahstanca Aleksandera Bublika i Australca Marca Polmansa sa 6-4, 6-4.

Hrvatsko-salvadorski par je trebao 63 minute za pobjedu, za koju je Paviću i Arevalu bio dovoljan po jedan 'break' u svakom setu, jer svojim suparnicima nisu dopustili nijednu priliku za oduzimanje servisa.

Peti nositelji su prošle godine bili finalisti u Madridu, a na novi naslov čekaju od prošlogodišnjeg trijumfa u Rimu. Ove godine su dvaput došli do finala, ali su poraženi i u Dubaiju i u Monte Carlu u meču za trofej.

Pavić i Arevalo će u utorak saznati tko će im biti suparnici u četvrtfinalu, a to će biti pobjednici dvoboja između fracuskog para Arribage - Olivetti i finsko-britanskog dvojca Heliovaara - Patten.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
