MASTERS /

Hrvatski tenisač poražen u prvom kolu u Madridu

Hrvatski tenisač poražen u prvom kolu u Madridu
Foto: Mauricio Paiz/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Mektić i Krajicek su gubitkom jednog gema na servisu izgubili prvi set, a onda umalo propustili prednost od 4-1

27.4.2026.
15:16
Hina
Hrvatski teniski reprezentativac Nikola Mektić i njegov američki partner Austin Krajicek poraženi su u prvom kolu Masters 1000 turnira u Madridu.

Bolji od njih su sa 6-3, 6-7 (5), 12-10 bili španjolci s pozivnicom, Pablo Llamas Ruiz i Benjamin Winter Lopez. Mektić i Krajicek su gubitkom jednog gema na servisu izgubili prvi set, a onda umalo propustili prednost od 4-1 i četiri 'break'-lopte za 5-1 u drugom setu. No, kroz 'tie-break' su došli do odlučujućeg, produženog 'tie-breaka'.

U njemu su zaostajali 7-9, ali su nizom od tri poena spasili dvije meč-lopte i došli na poen do pobjede. Ipak, domaća kombinacija je nizom od tri poena došla do velike pobjede i plasmana u drugo kolo.

POGLEDAJTE VIDEO: Teška situacija za Rodeša: Skijaš sam traži sponzore za nastavak karijere...

Nikola MektićAustin KrajicekMasters 1000
