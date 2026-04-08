MONTE CARLO /

Spličanin slavio protiv Zagrepčana u 'hrvatskom derbiju'

×
Foto: Pixsell/ABACA/Abaca Press/Profimedia

U drugoj dionici nije bilo breaka pa je odluka pala u tie-breaku gdje su također za nijansu bolji bili Pavić i Arevalo te izborili prolaz među osam najboljih.

8.4.2026.
17:19
Hina
U drugom kolu zemljanog ATP Masters 1000 turnira parova u Monte Carlu dogodio se hrvatski derbi, a Spličanin Mate Pavić je s Marcelom Arevalom iz Salvadora u dva seta bio bolji od Zagrepčana Nikole Mektića i Amerikanca Austina Krajiceka.

Pavić i Arevalo su postavljeni za pete nositelje, a slavili su sa 6-4, 7-6(5). U četvrtfinalu će njihovi suparnici biti četvrti nositelji, Amerikanac Christian Harriison te Britanac Neal Skupski.

U cijelom meču napravljen je tek jedan break. Zaslužni su za to bili Pavić i Arevalo koji su suparnicima oduzeli servis na startu meča, kod 1-1, što im je bilo dovoljno za osvajanje prvog seta. U drugoj dionici nije bilo breaka pa je odluka pala u tie-breaku gdje su također za nijansu bolji bili Pavić i Arevalo te izborili prolaz među osam najboljih.

Mate PavićNikola MektićNikola Mektić Mate PavićAtp Monte Carlo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
