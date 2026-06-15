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TUŽAN OPROŠTAJ /

Naš poznati pjevač shrvan zbog gubitka voljene osobe: 'Stigla je zadnja zora'

Naš poznati pjevač shrvan zbog gubitka voljene osobe: 'Stigla je zadnja zora'
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Foto: David Jerkovic/PIXSELL

U komentarima su se odmah nanizale stotine poruka sućuti, a među njima su se istaknule one brojnih kolega s glazbene scene koji su mu pružili podršku

15.6.2026.
12:02
Hot.hr
David Jerkovic/PIXSELL
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Zadarski pjevač Jure Brkljača (31) podijelio je sa svojim pratiteljima tužnu vijest o smrti svog djeda, koji je preminuo u 91. godini. Učinio je to na poseban način, objavom emotivnog spota koji je posvetio upravo njemu, stvarajući, kako je napisao, "vječnu uspomenu".

"Stigla je zadnja zora za mog dida u 91. godini. Ovaj spot će biti naša vječna uspomena uz sve ostale lipe uspomene", napisao je Brkljača uz objavu koja je duboko ganula njegove pratitelje i kolege. U objavljenom videu se isprepliću kadrovi pjevača na maloj drvenoj barci na pučini te prizori njegovog djeda, vitalnog starca koji na slikarskom platnu, s potpunom predanošću, kistom oživljava poznati dalmatinski pejzaž.

Kroz emotivne kadrove starih, izblijedjelih fotografija, pjevač evocira uspomene iz djetinjstva, prikazujući kako se ljubav prema moru, obitelji i tradiciji prenosi s generacije na generaciju, ostavljajući neizbrisiv trag.

Stihovi kao životni moto i podrška kolega

Posebno snažan trenutak objave je citat kojim je Jure zaokružio posvetu: "Umrit u postole, a ne u posteju. Baš tako." Ove riječi, koje odražavaju divljenje prema dugom i aktivnom životu, zapravo su stih iz jedne od Brkljačinih pjesama, za koju je glazbu skladao legendarni Rajko Dujmić.

Ova emotivna gesta potaknula je lavinu reakcija. U komentarima su se odmah nanizale stotine poruka sućuti, a među njima su se istaknule one brojnih kolega s glazbene scene koji su mu pružili podršku.

"Kakva pjesma! Moja sućut. Neka dida počiva u miru", napisao je Jacques Houdek. Poruku podrške ostavio je i Toni Cetinski: "Iskrena sućut dragi Jure", a pridružili su im se i Eni Jurišić, Dino Petrić te brojni drugi glazbenici i javne osobe.

Jure BrkljačaSmrt U ObiteljiDjed
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