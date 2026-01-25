Jure Brkljača za Net.hr otkrio detalje borbe sa zdravljem: 'Sad očekujem još bolje nastupe'

Jedan od najpoznatijih predstavnika mlađe generacije domaće glazbene scene, pjevač Jure Brkljača (31), nedavno je zabrinuo pratitelje na Instagramu objavom iz bolničkog kreveta. Otkrio je tada da je završio na operaciji uha, a sada je za Net.hr ispričao o kakvom se zahvatu radilo, kako je sve prošlo i kako teče njegov oporavak.

'Oporavak ide po planu'

Nedavno ste iznenadili pratitelje objavom iz bolnice. Što se točno dogodilo?

Riječ je o operaciji koja je bila dugo planirana. Popravljao sam sluh jer više od 50 posto nisam čuo na desno uho. Nisam imao stremen pa mi je tijekom operacije ugrađena proteza, umjetni stremen, s kojim bi sluh sada trebao biti odličan.

Kako je prošla sama operacija?

Sve je prošlo odlično. Ovim putem bih se zahvalio dr. Mihelu Risu, koji me je spasio i od prijašnjih bolesti uha, kao i cijelom osoblju KBC-a Sestre milosrdnice.

Koliko ste se zadržali u bolnici i kako izgleda oporavak?

U bolnici sam bio dva dana i cijeli postupak prošao je bolje od očekivanog. Sljedeća dva tjedna moram mirovati, ali osim toga, oporavak ide po planu, nema bolova i nakon ove faze vidjet ćemo konačni ishod operacije.

'Veselim se novim nastupima i novom sluhu'

Javili su vam se i brojni kolege i fanovi?

Da, dobio sam puno poruka podrške od kolega i obožavatelja, što mi je stvarno jako puno značilo i svima im se od srca zahvaljujem.

Hoće li operacija utjecati na vaše nastupe i koncerte?

Neće, jer je sve bilo planirano pa sam zahvat “ugurao” između nastupa. Već 14. veljače nastupam u dvoru Veliki Tabor i baš se veselim druženju s publikom – nadam se s još boljim sluhom i još boljim nastupima.

