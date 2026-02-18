Zašto da tulum odgodite do Uskrsa i jesu li hejt komentari moderni grijeh: Pater kod Mojmire o smislu korizme

Gotovo je s pokladama i pretjerivanjem s krafnama, počela je korizma. Tih 40 dana pripreme za Uskrs vrijeme je za odricanje i promjenu. Neki će se odreći tračanja i društvenih mreža, drugi čokolade ili pušenja, neki kladionice ili binganja serija.

O tome što jest, a što nije smisao korizme, voditelj Centra za duhovnost i kulturu "Ignacije", pater Tvrtko Barun govorio je u studiju RTL Direkta.

Ako se netko odrekne čokolade i slatkoga, je li to onda korizma ili dijeta.

Može biti i jedno i drugo, važno je pitanje motiva. Zašto se to čini i u kojem smislu je to povezano s biti korizme. A važno je i s kojim ciljem to činim i zašto. I dijeta je dobra, u smislu da budemo uredni u životu, a onda i to kako to s Bogom povezujemo.

Znači može biti i koristi za osobu, nije samo odricanje nečega što nam je teško a da ima koristi?

Rekao bih da prvo trebamo dovesti neke dimenzije u životu koje su u neredu, u neku zdravu sredinu. A onda još možemo i žrtvovati se malo.

Mnogi se tradicionalno odriču cigareta, alkohola, slatkog. Je li se u eri TikToka i Instagrama možda primjerenije odreći društvenih mreža, online kupovine, skrolanja?

Složio bih se zato što puno vremena provodimo na društvenim mrežama i pitanje je koliko je to kvalitetno vrijeme i kako komuniciramo s drugima. Možemo doista naći pravu mjeru. Na kvalitetan način koristiti to da nas povezuje s drugima, i možda tu tražiti ono što bismo trebali promijeniti i s ciljem da i nakon korizme to zadržimo. Ne da sad nabijemo si tempo koji ne možemo izdržati.

Jesu li hejterski komentari moderni grijeh? Mogla bih pola sata čitati odvratne uvrede na društvenim mrežama, koje pišu navodni vjernici, katolici i pozivaju se na Boga.

I papa Lav zadnjih je dana govorio u tom smislu i preporučio da se pripazi. Možemo se odricati i paziti kako komuniciramo spram onih s kojima se ne slažemo, tako i ovdje vrlo jednostavno razlučiti što je od Boga, a što nije. Komentari i reakcije koje spajaju, unose mir i radost su, dakako, od Boga. Ono što je suprotno, unosi razdor, nije od Boga.

Ako imamo nešto s čime se ne slažemo, možemo to u ljubavi reći naspram hejtanju, provokacijama, unošenju mržnje i poticanja drugih na mržnju.

Treba li se javno hvaliti kada se odreknemo nečega u korizmi ili treba držati za sebe.

Isus bi rekao u skrovitosti milostinja, molitva, post. Bit je Bog, ja i kako to djeluje na druge. S druge strane, ne da ne moramo se hvaliti time, ali da bude eventualno poticaj drugima, da im pomognemo u nekoj njihovoj promjeni. Sve se može to, i na ružan način napraviti, u smislu da baš hvalimo sebe, a s druge strane možemo to i podijeliti ako nas netko pita da onda i drugima možemo biti uzor.

Zašto se odričemo u vrijeme korizme, koji je smisao?

Korizma je sveto vrijeme priprave za Uskrs i vrijeme kada se na poseban način prisjećamo Kristove ljubavi. Dakle, patnja, muka, smrt, nešto što je Krist predao od sebe za nas, pa onda i na taj način mi dodajemo nešto od sebe, pronalazimo smisao žrtve i tako se približavamo Isusu na tom putu korizme, patnje i muke velikog tjedna.

Je li to nužno oduzimanje nečega iz života ili se može nešto i dodati u život, uvesti bolje navike ili nešto raditi - za druge volontirati?

Možda prvo ljudi razmišljaju o tome čega se treba odreći, ali ima i suprotnosti koja je hvalevrijedna i ljekovita u smislu što mogu više - bilo da je to molitva, briga za one u potrebi. Dakle, gdje nedostaje dobra, tu mogu se više potruditi.

Je li tulum protivan smislu korizme?

To je baš zbog te atmosfere muke i smrti Kristove, pa je manje tog elementa radosti. Pa i u liturgiji ne primamo slavu i ne govorimo aleluja dok je korizma. U tom smislu ako ne moramo, ne tulumarimo. I u crkvi i u tradiciji crkve nema vjenčanja u korizmi. Baš iz stog razloga se vjenčanje, događaj radosti i sreće odmakne za Uskrs.

Jeste li se vi nečeg odrekli u korizmi?

Jesam, trudim se, vidjet ću koliko će uspjeti. Više u smislu molitve i posta, dovesti se u pravu mjeru.

Post ili nemrs, što je što?

Post je manji unos hrane, a nemrs je kada se ne jede meso.