Rat dovodi u pitanje opstanak nacije pa ukrajinski vojnici sada zamrzavaju spermu

ČUVA SE DO TRI GODINE /

600 tisuća Ukrajinaca, eto toliko ih je prema nekim procjenama u četiri godine rata poginulo, ranjeno ili nestalo. Rat im kažu, dovodi u pitanje opstanak nacije, pa su se dosjetili kako spriječiti demografsku katastrofu. Vojnicima plaćaju zamrzavanje sperme ili jajnih stanica. Tako da u slučaju ozlijede ili smrti - njihove obitelji ipak imaju budućnost.

Iako su demografske probleme imali i prije ruske invazije, rat je sve pogoršao. Prema nekim izvorima, trudnica je upola manje nego prije rata. Već neko vrijeme Ukrajina vojnicima nudi besplatno zamrazvanje sperme i jajnih stanica. Iako su se uzorci uništavali odmah nakon smrti vojnika, prema novom zakonu, sada se čuvaju u klinikama i do tri godine od smrti uz prethodni pristanak.