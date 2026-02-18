Luksuz i blještavilo stiglo u Zagreb: Ovo su 'creme de la creme' jahte koje mame uzdahe

CIJENJENI SAJAM U ZAGREBU /

Zagrebački Velesajam od danas je pretvoren u pravu luksuznu morsku marinu na kopnu! Rane pripreme za ljeto su tako započele otvorenjem 33. zagrebačkog sajma Nautike koji donosi rekordan broj izlagača i plovila.

U šest paviljona sajma predstavljeno je 300 izlagača i 230 brodova te luksuznih jahti. Organizatori izdvajaju čak 34 hrvatske premijere novih plovila. Sajam je otvoren do nedjelje, a osim plovila i najnovije opreme za jedrenje i vodene sportove, sajam nudi i panele, predavanja i stručni programe.

Na Velesajmu je bila naša ekipa koja je razgovarala s direktorom zagrebačkog Sajma Nautike Zoranom Ušurićem, koji je istaknuo da je sajam veći nego lani s više od 300 izlagača. "Ove godine imamo rekorde 34 premijere plovila što govori koliko je ovaj sajam cijenjen i važan za nautiku", dodao je.

Istaknuo je i da hrvatski brodograditelji itekako imaju što za pokazati. Više pogledajte u videu