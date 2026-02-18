Hrebak za RTL Danas: 'Gospodine Dabro ispričavam se, ali i dalje mislim da ste bedasti desničar'

Nastavlja se politička bura oko Josipa Dabre. Partner HSLS ranije je poručio da je dosta. Sada ide i korak dalje i premijeru postavlja ultimatum. Što traži od Plenkovića, šef HSLS-a, Dario Hrebak otkrio je Dajani Šošić u RTL Danas.

Znači li reset u roku od mjesec dana, odlazak iz vladajuće većine?

To ovisi samo o premijeru i o HDZ u. Dabro nije problem HSLS-a, Dobro je problem HDZ-a.

To je ono što vi tražite?

Mi ništa ne tražimo. Mi ne postavljamo nikakve ultimatume. Mi ništa ne zahtijevamo. Mi, kao koalicijski partneri koji smo već 10 godina u koaliciji s HDZ-om u jednoj dobroj suradnji, mi predlažemo rješenje koje će nas sve riješiti najslabijeg karike, a to je odlazak Josipa Dabre.

Kako ste vi to zamislili? Tražite premijera da od šefa DP-a izbaci Dabra iz te stranke ili kako?

Ništa mi ne tražimo, ništa mi ne zahtjevamo, ni ne predlažemo. Jednostavno daljnje funkcioniranje koalicije i vladajuće većine nije moguće s nekim tko na mala vrata uvodi ustašluk u hrvatsku Vladu. Dakle, to je više nemoguće, barem s pozicije nas liberala. Vidjet ćemo kako će tu HDZ postupiti.

Jeste se čuli s premijerom?

Čuli smo se prije nekoliko dana, ali danas ne.

Mislite da će biti ljut?

Moguće je da će biti ljut. Vrlo vjerojatno će biti ljut, ali vi morate shvatiti da mi jesmo koalicijski partner HDZ-a, ali smo isto tako ponosna stranka koja je prva osnovana Republici Hrvatskoj čiji su se velikani poput Dražena Budiše i Vlade Gotovca jasno odredili deklaracijom još tijekom 90.-ih o osudi svih totalitarnih režima. Ponavljam komunizma na prvom mjestu. Namjerno govorim komunizam jer meni predbacuju da pričam o svemu. Samo ne komunizam. Komunizam, fašizam i nacizam.

Zašto mislite da bi premijer pristao na ucjene? Poznat je kao netko tko na to ne pristaje? Vidjeli smo kako se riješio Mosta bez problema.

Opet, napominjem to vi ocijenite kao ucjenu, mi to ocjenjujemo kao rješenje problema.

Kako mislite da će on to vidjeti?

Ako on to ocijeni kao nekakvom ucjenom ili ultimatum ili nečim na što ne može politički pristati, nikakvih problema nema. Nema ljutnje. HSLS više neće biti dio većine. samo onda će ostati problem, Kako to da će Josip Dabro i dalje ostati u vladajućoj većini, a liberali će otići van.

Dakle, ako Dabro ne ode iz većine u roku mjesec dana vi idete u oporbu. To je sigurno? To nam možete potvrditi?

Da. Dakle, jedno pitanje, samo zamislite kako bi njemački liberali, koji su naša sestrinska stranka u Europi, reagirali na to da primjerice, u Vladi gospodina Merza, neki parlamentarni zastupnik pjevuši pjesmu kojom veliča Adolfa Hitlera. Mislite da bi oni to prešutjeli?

Ovo nije blef, garantirate da ćete postupiti ovako kako ste rekli?

Vrlo ozbiljno s punom odgovornošću tvrdim da nama Josip Dabro više nije prihvatljiv da bude u parlamentarnoj većini jer na mala vrata uvodi ustašluk. Na kraju krajeva, gospodin Dabro se jučer hvalio s tim da se nema što ispričavati. Vrlo bezobrazno je odgovorio gospodinu Bačiću da se on može ispričati samo svojoj majci. Dakle, gospodin Dabro jasno govori - učinit ću to opet.

Što da se ispriča?

Sve okej, može se on ispričati, ali mi mu više ne vjerujemo.

Trebate li se vi možda njemu ispričati? Nazvali ste ga glupim desničarem

Ma nisam ja to napravio. Ja sam samo rekao, aludirao na nekog drugog kao što je gospodin Dabro nije pjevao pjesmu posvećenu Anti Paveliću, kao što nije mislio ni na Milorada.

Dobro, sad ste se i vi malo zaigrali kao on jučer.

Gledajte, ja ću vam reći. Meni je nevjerojatno da nešto što je svetinja, zove se Domovinski rat da se Dabro dopušta s uvođenjem ustašluka da posluži kao korisna marioneta, primjerice Vučićevoj politici koje stalno koristi narativ da je cijela Hrvatska u biti povampirenih ustašija. Zar nam to?

On se nije ispričao, nećete ni vi?

Ne.

Kako ćete glasati u petak?

Ako gospodin Dabro stvarno misli da je to njega toliko duboko uvrijedilo, mi smo svega bili na političkoj sceni i ako on misli da ga je to tako uvrijedilo, ja priznajem da sam u afektu upotrijebio riječ koja liberal možda i ne pristaje. Ispričat će mu se. To je najmanji problem.

Imate priliku sada se ispričati

Gospodine Dabro, ispričavam se, ali i dalje mislim da ste bedast desničar.

A što ako se on ispriča ipak vama? Ima li korak onda natrag?

Mi smo barem liberali uključivi, međutim, u vladajućoj većini više ne, ali privatno da. Ne smatram ga lošim čovjekom, samo ga smatram da je poprilično naivan i da nam radi ogromnu štetu i HDZ-u i HSLS-u i ostalim partnerima u Vladi.

Kako ćete glasati u petak?

Pa gledajte, bilo bi neozbiljno, vidio sam da se taj neki narativ posložio, HSLS će sad nešto podržati. Mi smo 10 godina partner HDZ-a. Prošli tjedan smo se složili da ćemo podržati ministra i da je dobar kandidat i bili bismo jako neozbiljni da sad samo zbog Dabrinog pjevušenja, kažemo ne ministru

Danas ultimatum, u petak ruka gore. Zvuči li to malo neozbiljno?

Dali smo jedan prostor premijeru, koji je inače i Ustavom zagarantiran 30 dana, da pronađe rješenje kojim će nas sve resetirati i staviti na početne postavke, a to je program Vlade, gdje nigdje ne stoji nikakva teza vezana uz ustaštvo i toga se želimo držati.

Imate priliku već u petak potvrditi svoj stav

Zašto? Pa nama nije cilj rušiti Vladu. Nama je cilj sačuvati Vladu i sačuvati sve one vrijednosti koje su odlike modernog demokratskog društva. To nije pjevanje pjesama Anti Paveliću. Ante Pavelić mora ostati u prošlosti. Mi se moramo okrenuti budućnosti, to gospodin Dabro ne razumije i neće razumjeti i zato ne može biti vladajuće većine.

Jeste li zamjenjivi u Saboru?

Naravno, apsolutno smo zamjenjivi. To je neki naš drugi prijedlog bio. Ako se neće moći resetirati vladajuća većina bez gospodina Dabre, postoji tu opcija, možda i liberalna većina. Dakle, da se ponovno vratimo na ono što smo bili prije neke dvije godine, gdje možda i liberali konačno više pokažu političku odgovornost.

Lijevo liberalni blok kao nekakva moguća zamjena za Domovinski pokret. Radi li se o tome?

Ne znam, ali naravno da bih volio. Volio bih jer mi smo tada funkcionirali savršeno. Međutim, hoću reći ovako, ako ste vi liberali i ako vama je Hrvatska na srcu i ako vi želite nešto napraviti, onda sigurno nećete mirno gledati kako se događa uvođenje na mala vrata ustašluka u hrvatsku Vladu. Treba pokazati političku odgovornost, a ne samo iz oporbe, govoriti o nekakvim liberalnim vrijednostima te liberalne vrijednosti treba pokazati i u praksi, u stvarnom životu na korist Hrvatske i hrvatskih građana.

Dakle, za 30 dana, ako je Dabro i dalje dio vladajuće većine, vi ste oporba?

Nama će sigurno biti žao jer smo imali dobru suradnju. Međutim, mi mislimo da je gospodin Dabro najslabija karika i da će on postati problem nakon HSLS, i HDZ-u. Dakle, ni HDZ si ne može dopustiti da gospodin Dabro na ovaj način narušava reputaciju, koja je dobra Hrvatske i u ovdje, ali isto tako i u svijetu. Dakle, mislim, pogledajte samo reakciju veleposlanika, na ovo što se dogodilo u Bosni. Međunarodna zajednica će na to vrlo loše gledati. Zamislite da neki dužnosnik u oporbi, a kamoli u vladajućoj većini u Njemačkoj izgovori, pjevuši neke pjesme koje podsjećaju na nacizam.