Ćipe poludio zbog Hrebakove izjave: 'Neka se ispriča četvorici heroja Domovinskog rata!'

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta (DP) Stipo Mlinarić reagirao je u srijedu na izjavu predsjednika HSLS-a Darija Hrebaka, koji je njegovog stranačkog kolegu Josip Dabru nazvao "glupim desničarom".

"Pročitao sam izjavu gdje je rekao da ne želi biti s glupim desničarima. Od mene nikad takvu riječ niste čuli, a znate da sam žestok u sabornici. Nikad nisam takvu riječ upotrijebio. Pročitao sam da je rekao da je za njega Domovinski rat temelj Republike Hrvatske", naveo je Mlinarić u izjavi za medije u Hrvatskom saboru.

"Pa gdje ćete bolje ljude da brane taj temelj od Domovinskog pokreta. Za nas je jedan jedini temelj Domovinski rat. Gospodina Hrebaka ću ovim putem pozvati, ako mu je Domovinski rat temelj, da se ispriča četvorici heroja Domovinskog rata", nastavio je Mlinarić i precizirao da tu misli na četvoricu zastupnika DP-a - Ivicu Kukavicu, Tomislava Josića, Predraga Mišića i sebe.

'Hrebaku ću postaviti pitanje'

"Jer četvorica heroja Domovinskog rata sjede u Hrvatskom saboru. Ako to nije temelj, ako mi nismo djelom pokazali da smo taj temelj i da ga baštinimo, onda ću postaviti pitanje gospodinu Hrebaku. Zašto je, ako je deset godina u vlasti, morao Domovinski pokret ući s temeljem, za kojeg se on zaklinje, i donijeti Zakon o grobljima. Zašto je DP ušao u vlast i smanjio sredstva Novostima koje pljuju po temelju desetljeće koje on sjedi u vladajućoj većini. Kako mu to nije smetalo?", pita se Mlinarić.

"Temelj nam je Domovinski rat, nijedan drugi sistem, ni komunistički ni nacistički. To pokazujemo svojim djelima, saborskim zastupnicima, zakonima, svim stvarima koje promoviramo u pet godina otkad DP postoji", tvrdi Mlinarić.

Na konstataciju novinara da je Hrebak istaknuo da je problem samo Dabro, a ne cijeli Domovinski pokret, Mlinarić poručuje: "DP je cjelina, nema tu pojedinca, nema tu što se piše da je nečija ruka presudna. DP je bio korektan partner otkad je ušao vlast. Konstruktivan, nikad nismo postavljali ultimatume, ni manjincima niti HDZ-u. Suradnja je jako dobra cijelo vrijeme, uvijek smo bili na liniji vlade i suradljivi".

Što je govorio Hrebak?

Podsjetimo, Hrebak, koji je kao i Domovinski pokret dio vladajuće većine, ranije je u srijedu uputio ultimatum premijeru Andreju Plenkoviću da u idućih 30 dana riješi problem Dabre i presloži koaliciju. Njegova reakcija stigla je nakon što je u nedjelju zaprijetio da će napustiti koaliciju kada se pojavila snimka na kojoj Dabro pjeva pjesmu koja sugerira da je ustaški poglavnik Ante Pavelić vođa svih Hrvata.

"Pokušaj komunikacije Dabre je za otići u osnovnu školu političke komunikacije. Samo glupi desničari poput Dabre mogu ugroziti nešto sveto kao što je Domovinski rat", naveo je Hrebak.

"Ne možemo sjediti za istim stolom s takvim ljudima. Podržavat ćemo ono što je upisano u programu Vlade, očekujemo da se resetiramo, vratimo na tvorničke postavke postavljene na programu Vlade ili HSLS-a u toj priči neće biti. HSLS je donio jasnu odluku - idućih 30 dana, nakon 31. dana više nas neće biti. Rok kreće od danas", dodao je Hrebak.