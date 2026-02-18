Hrebak nazvao Dabru glupim desničarom i postavio ultimatum Plenkoviću: 'Rok kreće od danas'

Predsjednik Hrvatske socijalno-liberalne stranke (HSLS) i član vladajuće većine Dario Hrebak postavio je u srijedu ultimatum premijeru Andreju Plenkoviću da presloži koaliciju u idućih 30 dana.

Njegove riječi dolaze nakon što je u nedjelju zaprijetio da će napustiti koaliciju nakon što se pojavila snimka na kojoj zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro, također član vladajuće većine, pjeva pjesmu koja sugerira da je ustaški poglavnik Ante Pavelić vođa svih Hrvata.

"Donijeli smo odluku da u sljedećih 30 dana dajemo mogućnost premijeru da nas resetira, presloži, čak i ako HSLS-a više u tom preslagivanju ne bude, ili da nas građani preslože sve do okončanja slučaja Dabro. Dabro nama nije dao signal da će se popraviti i da drugačije planira komunicirati u javnosti", rekao je Hrebak za N1 televijziju.

'Samo glupi desničari poput Dabre mogu ugroziti Domovinski rat'

Hrebak navodi da je stranka na Predsjedništvu donijela tri konkretna zaključka, od kojih je prvi taj da je ovime prijeđena crvena linija. "Donijeli smo tri stava, osim što osuđujemo Dabru i prelazak ispod civilizacijskog standarda, veličanje ustaštva i pokušaj komunikacije Dabre je za otići u osnovnu školu političke komunikacije. Samo glupi desničari poput Dabre mogu ugroziti nešto sveto kao što je Domovinski rat".

Poručio je i da neće ići na koalicijske sastanke, nakon što su između ostalog jedan preskočili i ranije ovog tjedna. "Ne možemo sjediti za istim stolom s takvim ljudima. Podržavat ćemo ono što je upisano u programu Vlade, očekujemo da se resetiramo vratimo na tvorničke postavke postavljene na programu Vlade ili HSLS-a u toj priči neće biti. HSLS je donio jasnu odluku - idućih 30 dana, nakon 31. dana više nas neće biti. Rok kreće od danas", poručuje Hrebak.

Ipak, Hrebak napominje da će HSLS dići ruku u petak na glasovanju za novog ministra rada Alena Ružića. "I da HSLS-a nema, Dabro neće stati, to je problem vladajuće većine. Dabro je najslabija karika", govori čelnik HSLS-a.

Je li isprika dovoljna?

Na pitanje je li dovoljno da se Dabro ispriča, Hrebak je odgovorio: "Ne znamo kako bi nas to zadovoljilo. Resetiranje je da se počnemo držati programa Vlade RH-a bez Dabre. HSLS ne mora biti dio vladajuće većine, na premijeru je da pokuša naći alternative, to mu radi veliku štetu. Teško da se takav čovjek može povući, ali sam siguran da se HSLS neće povući".

"Ne postavljamo ultimatume nego govorimo što je za nas prihvatljivo ili nije. Ne možemo sjediti s nekim za istim stolom tko na mala vrata pokušava uvesti ustaštvo u Vladu RH-a. Mi u takvoj Vladi ne možemo biti", dodaje Hrebak i ocjenjuje da je Dabrina agenda antihrvatska i antidomoljubna.

"Stavljati u isti kontekst Stjepana Radića i Antu Pavelića... Doći će trenutak kada će i Franjo Tuđman biti skinut s pijedestala prvog hrvatskog predsjednika", govori Hrebak.

Nadodaje da također nije pobornik "histerične ljevice" koja u svemu vidi ustaše. "Ima i SDP svog Dabru - zove se Dalija Orešković. Pogledajte njezine izjave, izjave koje doprinose stabilizaciji društva, miru, a ne podjelama? Ona parazitira kao i Dabro. Ne može Orešković samo govoriti o nacizmu i fašizmu, a ništa o komunizmu, zato je fake liberal", rekao je Hrebak za N1.

Hrebak gostuje u RTL-u Danas

Na upit portala Net.hr, Hrebak je kratko poručio da je rekao sve što je rekao te da nema ništa za dodati ni oduzeti.

Isto tako, Hrebak će u srijedu gostovati u RTL-u Danas od 19 sati, gdje će također osvrnuti na novonastalu dramu.