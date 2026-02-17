Dabro otkrio tko je Milorad kojeg je spomenuo u pjesmi: 'Nije Pupovac! Imam svjedoke'

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro u utorak je u ekskluzivnom intervjuu za RTL Danas otkrio tko je Milorad kojeg je spomenuo između spornih stihova koje je pjevao tijekom vikenda na pokladnom jahanju u Komletincima.

Nakon što je Dabro prvi put izgovorio stih koji ustaškog poglavnika Antu Pavelića naziva vođom svih Hrvata, Dabro je pogledao u kameru i kazao "samo za Milorada", a potom je još jednom ponovio stih.

Čelnik Samostalne demokratske srpske stranke (SDDS) Milorad Pupovac to je ocijenio kao prijetnju, međutim, Dabro tvrdi da uopće nije mislio na njega.

'Možda je Dodik'

"Nisam htio odmah reagirati da ne bi ispalo da se vadimo. Na pokladnoj povorci bila su dva moja prijatelja koja se zovu Milorad. Pjesma o Stjepanu Radiću bila je usmjerena jednom od njih koji je bio iza mojih leđa", rekao je Dabro.

Dodaje da s Pupovcem nikad nije imao loš odnos. "Nije se to odnosilo na gospodina Pupovca. To se odnosilo na jednog mojeg prijatelja koji živi u Ličko-senjskoj županiji. Za to imam svjedoke", naveo je Dabro.

"Ne mogu reći da se to odnosilo na Milorada Pupovca kad su iza mojih leđa stajale dvije osobe koje se zovu Milorad. Pa nije Milorad Pupovac jedini Milorad u Hrvatskoj. Ako ćemo tako gledati, možda je bilo namijenjeno Miloradu Dodiku", dodao je Dabro.

Isto tako, Dabro je poručio da mu nije žao što je otpjevao stih o grobnici u Madridu i istaknuo da ne razumije koji je stih sporan. Kad ga je reporterka RTL-a Danas Dajana Šošić pitala na koju grobnicu misli, ako ne na Pavelićevu, Dabro je kazao: "Gdje je spomenut Ante Pavelić? Je li spomenut i u jednoj rečenici? Postoji niz grobnica, vladala je i Habsburška Monarhija u Hrvatskoj".

Cijeli Dabrin intervju možete poslušati OVDJE.

