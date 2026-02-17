Macan: 'Dabro je zločesto dijete, za popravni dom, a što veći ustaše to manje strančice nakon izbora'

Josip Dabro voli pjevati. Ali, kad Dabro zapjeva, trese se Vlada. Snimke bivšeg ministra, a sada saborskog zastupnika i glavnog tajnika DP-a šire se po društvenim mrežama munjevitom brzinom. Snimka na kojoj pjeva "Kad je Stjepan Radić umirao", kojoj je dodao i stihove: "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", očito misleći na čelnika ustaške NDH Antu Pavelića, koji je pokopan u Madridu, potresla je državni vrh. U jednom trenutku znakovito zastaje i poručuje "Samo za Milorada", nakon čega ponovno započinje refren.

Njegov šef, Ivan Penava još se nije oglasio, a svi su čekali što će reći premijer Andrej Plenković kojeg u petak u Saboru čeka glasanje za novog ministra Alena Ružića. Postavlja se pitanje, hoće li zbog najnovije afere problematičnog DP-ovca, Plenković imati dovoljno ruku nakon što je HSLS-ov Hrebak najavio da će ovaj tjedan preskočiti koalicijski sastanak "jer doista nema potrebe sjediti za isti stolom s ljudima koji očito ne razumiju ni hrvatsku prošlost, a kamoli budućnost".

I Plenković se konačno oglasio u ponedjeljak nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a. Iako je osudio Dabrino pjevanje "potpuno neprimjerene pjesme", naglasio je kako je riječ o ponašanju pojedinca. Bile su poklade, možda je malo popio, trivijalizirao je Plenković ponašanje bivšeg ministra kojem afere nisu strane. Razgovarao je s Penavom i Hrebakom te najavio sastanak koalicije. Kaže da će tražiti od Dabre da se to više ne događa. Ponašanje Dabre osudili su i desni i lijevi, tu vlada konsenzus, kaže Plenković.

Dabru se može samo javno sankcionirati

"Naravno da takva stvar ne bi trebala niti će ugroziti stabilnost koalicije, to bi bilo smiješno", rekao je. Koliko je opravdano premijerovo samopouzdanje prokomentirao je komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.

"Svaki pojedinac odgovara za sebe. Ako pojedinac napravi prometnu, kao što je svojevremeno napravio ministar obrane, to nije stvar Vlade. Njegova je osobna odluka hoće li podnijeti ostavku iako ga Vlada to može tražiti. U ovom slučaju je Dabro saborski zastupnik i on ima mandat, na žalost. Njega se ne može sankcionirati osim ovako javno", kaže Macan.

Iako su i Mislav Herman i Andrej Plenković osudili incident, činjenica je da Josipu Dabri ovo nije prvi "kiks". Teško možemo zaboraviti snimke na kojima bivši ministar poljoprivrede puca po šumi iz jurećeg automobila te se gol do pasa, kao loša kopija Ramba, naslikava po kukuruzištu. Izletio je iz resora prije nego što je stigao išta napraviti.

"Očigledno je Dabro to zločesto dijete. Već je jednom sankcioniran zbog svojih incidenata. On je kao dijete koje ne može popraviti ponašanje. On je dijete za popravni dom, ali s obzirom da ima saborski imunitet ne mogu mu ništa. Plenković je jasno osudio, a diplomatski pokušava uspostaviti koalicijski mir. Komunisti su imali izjavu - pojavu osuditi, druga spasiti. Dakle, osuđuje se pojava jasno i nedvosmisleno, a mi idemo dalje. Da, to je bila njegova osobna odgovornost i s druge strane, ono što je najbitnije nije u Plenkovićevoj stranci", objasnio je Macan premijerovu jučerašnju poruku. Međutim, Macan smatra da je puno gore što se Ivan Penava i DP još nisu službeno očitovali jer Plenković nema nikakve ingerencije na Dabru.

'Plenkovićev jedini krimen je fotografija s Thompsonom'

Novinari su jučer inzistirali na pitanju Plenkoviću smatra li da je ovo njegovo nasljeđe. Veličanje Pavelića kao "vođe Hrvata". Premijer je na to navodio postignuća svoje vlade i naglašavao da je to njegovo nasljeđe, ali ne možemo pobjeći od činjenice da dio vladajućih naginje na tu stranu. Macan objašnjava da smo mi već u predizbornoj kampanji te da se uz Plenkovića pokušava vezati, ono što se ne može vezati. Nizom postupaka je to dokazao. Jedini krimen mu je fotografija s Thompsonom.

"Ali, to je bilo surfanje na valu kao što su i svi drugi slikali. Više je to napravio zbog djece koja su se htjela slikati s Thompsonom. I to je napravio diplomatski. Pojavio se i nigdje se više nije slikao", rekao je te dodao da je tu Anušić puno tvrđi koji je bez problema rekao "Ja sam viknuo Za dom spremni".

"To nikad nećete čuti od Plenkovića", kaže Macan. Mandat mu traje 10 godina. Puno je postignuto u tih deset godina.

"Mislim da će ovi veliki ustaše biti male strančice na izborima kako je uvijek do sada bilo. Plenković je apsolutno svjestan da mora ostati u centru, a da ovima treba pustiti da se utope na krajnjoj desnici", kaže. Plenković, smatra Macan, ima većinu u petak. Prvo DP-u ne odgovaraju izvanredni izbori jer bi oni nestali. Možda bi imali jedan, dva mandata. Jedino bi HDZ-u možda odgovarali prijevremeni izbori.

'Ovo što je Dabro napravio - čista ljudska glupost'

"Vidimo da se šuška oko ove Milanovićeve liste i možda je Plenković razmišljao o prijevremenim izborima da bi spriječio Milanovićevu listu. To su sve probni baloni. Već smo krenuli u predizbornu kampanju i sve ovo gledajte u nekom svijetlu predizborne kampanje, s tim da je ovo što je Dabro napravio - čista ljudska glupost", kaže Macan i dodaje:

"Poruka je - nekad treba i studirati, a ne kupovati diplome", kaže. Plenković diplomatski radi izlaz iz ove situacije. Hrebak je rekao da neće doći na koalicijski sastanak, a ne da će izaći iz koalicije.

"Plenković se očitovao, osudio i sad je prebacio loptu DP-u, a oni se trebaju očitovati jesu ustaše, šta su. To im je ipak glavni tajnik. DP se mora očitovati koja je njihova politička pozicija. U trenutku ako kaže, idemo krajnje desno, to je sasvim legitimno pozicija i to znači kraj DP-a", kaže. Ako se ne ograde od ovoga, iako je bio bećarac, poklade, on je ipak javna osoba i političar i mora znati što nikad ne smije raditi, a u ovom slučaju je to i protuustavno i protuzakonito. Plenković se nema čega bojati, smatra Macan.

"Plenkoviću čak i paše da je čvrsto na braniku svega ovoga što ljudi misle da je domoljubno, a da je s druge strane neka podivljala zajapurena ljevica, jer njegovi birači desnice gledaju ljevicu kao sektu i komuniste, a ljevica gleda desnicu, ali sad i HDZ kao podivljale ustaše. To su dva ekstrema", objašnjava Macan. Birači nisu glupi, vidjet će tko im je stabilnija opcija. Međutim, u ovom trenutku imamo totalnu polarizaciju i nema "good guys".

POGLEDAJTE VIDEO: Dabrino pjevanje potresa vladajuću koaliciju: DP ga ne osuđuje, a DORH kreće u izvide