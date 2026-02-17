Dabro razvlači harmoniku, a pogledajte reakciju kada krene stih 'U Madridu grobnica od zlata...'

Glavno opravdanje posljednjeg incidenta Josipa Dabre i pjevanja ustaške pjesme bilo je da je bila riječ o pokladama, da se malo popilo, ali nova snimka od 27. travnja 2025. godine pokazuje kako Dabri nije strana pjesma koja slavi Antu Pavelića. Međutim, ovaj put je svirao harmoniku, ali u trenutku kada kreće sporni stih, Josip Dabro šuti i gleda u kameru.

Riječ je o tradicionalnoj pjesmi "Kad je Stjepan Radić umirao", u koju su dodani sporni stihovi. I na ovoj snimci pjevaju se stihovi "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", ali u tom trenutku Dabro prestaje pjevati.

Prvu "pokladnu" snimku osudio je i Andrej Plenković, ali naglasio kako je riječ o postupcima pojedinca te da vladajuća većina nije ugrožena. Plenković je također nekoliko puta spomenuo da je riječ o pjevanju u vrijeme poklada, a slično je danas govorio i Dabrin stranački kolega Stipo Mlinarić Ćipe.

"Normalno je da se svašta pjeva na pokladama i svakakvi se likovi spaljuju", rekao je Mlinarić. Međutim, Dabro očito pjeva ustaške pjesme u svako doba godine.

