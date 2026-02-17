Borba za polufinale: Evo kada i gdje se igra Kup

sjajna atmosfera /
Dinamo i Hajduk odigrali derbi u Australiji: Evo kako je završio
Posljednjeg polufinalista doznat ćemo 10. ožujka u Koprivnici
Na službenim stranicama Hrvatski nogometni savez objavljen je raspored četvrtfinala Hrvatski nogometni kup. Tri susreta na programu su u srijedu 4. ožujka, dok će posljednji par na teren izaći u utorak 10. ožujka.
Program otvaraju NK Varaždin i HNK Gorica u 17 sati. Sat kasnije u Maksimiru igraju GNK Dinamo Zagreb i NK Kurilovec, a večer donosi derbi između HNK Rijeka i HNK Hajduk Split s početkom u 20 sati.
Posljednjeg polufinalista doznat ćemo 10. ožujka u Koprivnici, gdje se od 16:30 sastaju NK Slaven Belupo i NK Lokomotiva Zagreb.
POGLEDAJTE VIDEO: Nogometašice Osijeka u autobusu slave osvajanje Hrvatskog nogometnog Kupa