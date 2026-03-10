Game Changer Švicarska predstavlja brojne znanstvenike s impresivnim karijerama

Ostala su svega četiri dana do prve Game Changer Switzerland konferencije. Nakon što smo vam predstavili iznimne žene koje će govoriti na pozornici jednodnevne konferencije, vrijeme je da vam predstavimo i njihove muške kolege.

Doktora Dominika Thora - predsjednika Geneva College of Longevity Science, prve visokoobrazovne institucije na svijetu posvećene isključivo znanosti o dugovječnosti, i jednog od vodećih globalnih glasova koji oblikuju budućnost medicine dugovječnosti, inovacija i obrazovanja - te Chrisa Bachtsetzisa - liječnika i biomedicinskog znanstvenika specijaliziranog za dugovječnost i medicinu životnog stila, kao i predstavnika za Švicarsku i Cipar pri Europskoj organizaciji za medicinu životnog stila - već ste mogli upoznati kroz našu rubriku. U nastavku otkrivamo i ostala, jednako važna imena.

Dr. Christoph Nabholz

Dr. Christoph Nabholz je izvršni direktor RiskInsight Consulting GmbH i bivši glavni službenik za istraživanje i održivost u Swiss Re. Nositelj je doktorata iz molekularne biologije, gdje je proučavao mitohondrijsku biogenezu – ključni proces koji utječe na starenje i zdravlje stanica.

Foto: GameChanger

Kao postdoktorski istraživač na Harvard University, radio je na spoju genomike i neuroznanosti kako bi istražio povezanost u mozgu. Tijekom svog mandata u Swiss Re, Christoph je vodio suradnje s vodećim sveučilištima u cilju identificiranja ključnih čimbenika dugovječnosti, uključujući biomarkere, praćenje biovitalnosti, san, prehranu, znanost o ponašanju i medicinske inovacije. Danas se fokusira na strateško predviđanje, održivost i znanost o dugovječnosti – integrirajući biologiju s analizom podataka kako bi promicao duži i zdraviji život.

Dr. Emil F. Kendziorra

Dr. Emil F. Kendziorra osnivač je i izvršni direktor tvrtke Tomorrow Bio te predsjednik uprave European Biostasis Foundation, neprofitne istraživačke zaklade i instituta u Švicarskoj.

Foto: GameChanger

Prije poduzetničke karijere, Emil je diplomirao medicinu na University Medical Centre Göttingen s najvišim počastima (summa cum laude) i doktoratom iz translacijska istraživanja raka.

Marcel Achermann

Marcel Achermann radi na samoj granici inovacija u dugovječnosti i strategije blockchaina. Kao osnivač Masters of Longevity, mapira rastući krajolik dugovječnosti i savjetuje organizacije koje oblikuju budućnost dugog i zdravog života te prevenciju.

Foto: GameChanger

S više od 20 godina iskustva u digitalnoj transformaciji i savjetodavnim izvršnim ulogama, pomaže osnivačima i timovima rukovodstva donijeti jasnoću, smjer i strukturu u brzo mijenjajućim i složenim okruženjima.

Philippe Gerwill

Philippe Gerwill je globalno priznati Digitalization Humanist, futurist i ključni stručnjak za inovacije, usmjeren na vođenje ljudski centriranih transformacija u zdravstvu.

Foto: GameChanger

S gotovo 30 godina iskustva na visokim međunarodnim pozicijama u farmaceutskoj i specijalnoj kemijskoj industriji, danas savjetuje vlade, startupe i korporacije na pet kontinenata, s naglaskom na inovacije u zdravstvu i transformaciju vođenu AI-jem. Sada, u ranoj mirovini, posvećen je mentoriranju sljedeće generacije inovatora, promicanju raznolikosti i uključenosti u tehnologiji te poticanju interdisciplinarne suradnje za rješavanje hitnih globalnih zdravstvenih izazova.

Dr. Patrick Schwarzentruber

Strateški vođa s strašću prema inovacijama, razvoju brenda i održivom rastu.

Foto: GameChanger

Kao izvršni direktor i član uprave, oblikuje poslovne modele usmjerene prema budućnosti na sjecištu ljepote, zdravlja i dugovječnosti. Kombinira kreativnost s izraženom poslovnom stručnošću – uvijek s ciljem pretvaranja vizija u opipljiva iskustva brenda.

Dr. Carlo K. Copeta

Dr. Carlo K. Copeta je švicarski stručnjak za zdravlje, dugovječnost i ljudske performanse, najpoznatiji kao osnivač i vodeći kliničar u Relysian, privatnom studiju za osobni trening, dugovječnost i optimizaciju ljudskih sposobnosti u Zürichu. Dr. Copeta kombinira znanstveno utemeljene trening protokole s dijagnostikom biomarkera, AI-podržanom analizom pokreta, znanošću dugovječnosti i personaliziranom prehranom kako bi optimizirao tjelesne performanse i biološke zdravstvene pokazatelje.

Aubrey De Grey

Aubrey de Grey je biomedicinski gerontolog i jedan od najistaknutijih zagovornika istraživanja usmjerenih na suzbijanje bioloških procesa starenja. Poznat je po razvoju koncepta SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence), okvira koji predlaže popravak stanične i molekularne štete koja se tijekom vremena nakuplja u tijelu, kao način prevencije bolesti povezanih sa starenjem i produljenja zdravog ljudskog životnog vijeka.

Kroz svoj rad, javna predavanja i znanstveno zagovaranje, odigrao je ključnu ulogu u privlačenju globalne pažnje prema mogućnosti tretiranja starenja kao medicinskog stanja.

Dr. Branko Barać

Dr. Branko Barać, MD, PhD, specijalist je interne medicine i ravnatelj Instituta za reumatologiju u Beogradu, Srbija. Završio je studij medicine, magistarske studije iz endokrinologije i doktorat na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Beogradu. Njegovo doktorsko istraživanje usmjereno je na ulogu spolnih steroidnih hormona u akutnom infarktu miokarda kod muškaraca starijih od 40 godina.

Foto: GameChanger

Tijekom pandemije COVID-19 obnašao je rukovoditeljske uloge u nacionalnim naporima liječenja i bio je koautor Nacionalnog protokola Srbije za liječenje COVID-19. Osnivač je prvog centra za regenerativnu medicinu unutar državne medicinske institucije u Europi, a trenutno obnaša funkciju predsjednika nacionalnih stručnih odbora za regenerativnu medicinu i reumatologiju pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.

Marco Laterza

Marco Laterza je trener performansi koji radi na sjecištu dugovječnosti, liderstva i znanosti o živčanom sustavu. Pomaže izvršnim direktorima, osnivačima i liderima s visokim odgovornostima da izgrade biološku osnovu za održive visoke performanse, pretvarajući regulaciju živčanog sustava u praktičnu vještinu vođenja.

Foto: Stefan Heesch

Marco javno dokumentira svoj prijelaz iz bodybuildera fokusiranog na snagu u maratonca u 2026. godini, kao stvarni primjer da se otpornost, prilagodljivost i dugoročna sposobnost mogu trenirati.

Dr. Heiko Visarius

Game Changer Switzerland s ponosom predstavlja Dr. Heika Visariusa — globalno iskusnog izvršnog direktora, stratega i poduzetnika u području MedTecha, s više od tri desetljeća vodstva u industriji medicinske tehnologije.

Foto: GameChanger

Dr. Visarius je osnivač i vlasnik VISARTIS Healthcare, konzultantske i strateške savjetodavne tvrtke koja podržava inovacije, rast i transformaciju u globalnom zdravstvenom sektoru i industriji medicinske tehnologije. Kroz cijelu karijeru, Dr. Visarius je bio na čelu MedTech inovacija — povezujući znanost, poslovnu strategiju i globalna tržišta zdravstvene zaštite. Njegov rad nastavlja podržavati tvrtke i lidere u jednoj od najdinamičnijih i najtransformativnijih industrija suvremene medicine.

Duri Granziol

Duri Granziol je suosnivač i izvršni direktor Avea Life te entuzijast dugovječnosti s bogatim iskustvom u D2C poslovanju i e-trgovini. Prije toga, suosnivač je i voditelj Mama’s Choice, vodećeg D2C brenda u jugoistočnoj Aziji, te je obnašao funkciju su-izvršnog direktora najveće indonezijske e-trgovine Lazada.

Foto: GameChanger

S karijerom koja obuhvaća pravo, investicijsko bankarstvo, menadžment konzulting i rukovoditeljske uloge u Europi i jugoistočnoj Aziji, Duri se sada fokusira na preventivno zdravlje i razvoj rješenja za dugovječnost koja ljudima pomažu da duže ostanu mladi i zdravi.

Manuel Riegner

Manuel Riegner je medicinski stručnjak, specijalist za dugovječnost i osnivač Surf Your Life Institute. Strastven u usklađivanju uma, tijela i životnog stila, razvija programe i rješenja koja promiču održivo zdravlje i dobrobit. Kao stručnjak za molekularni vodik i predavač, dijeli uvide o preciznoj medicini, inovacijama u holističkom zdravlju i dugovječnosti na konferencijama širom svijeta.