Upoznajte znanstvenika specijaliziranog za dugovječnost: 'Bolje spriječiti nego liječiti'

Nakon što smo predstavili prva tri panelista na prvom Game Changeru u Švicarskoj - Dr. Karen Wendt, dr. Dominika Thora i dr. Annu Erat - na red je stigao i dr. Chris Bachtsetzis.

Dr. med. Chris Bachtsetzis liječnik je i biomedicinski znanstvenik specijaliziran za dugovječnost i medicinu životnog stila te predstavnik za Švicarsku i Cipar pri Europskoj organizaciji za medicinu životnog stila (ELMO) - jednom od vodećih europskih glasova koji potiču integraciju medicine životnog stila u budućnost zdravstvene skrbi.

Foto: Game Changer

S jedinstvenom pozadinom liječnika i biomedicinskog znanstvenika, dr. Chris predstavlja novu generaciju liječnika usmjerenih ne samo na liječenje bolesti - već i na produljenje zdravih godina života, vitalnosti i dugoročne ljudske izvedbe. Njegovo međunarodno iskustvo obuhvaća rad u vodećim javnim i privatnim zdravstvenim sustavima diljem Ujedinjenog Kraljevstva i Europe, uključujući renomirane institucije poput Chenot Group i The Kusnacht Practice u Švicarskoj - globalno prepoznate po naprednim i integrativnim medicinskim pristupima.

Njegov rad odražava jednu od najvažnijih transformacija moderne medicine: pomak prema proaktivnoj, personaliziranoj medicini dugovječnosti osmišljenoj kako bi ljudima pomogla da ne žive samo dulje - već i kvalitetnije.

"Tijekom svojih radnih godina shvatio sam da mi je važnije pokušati spriječiti ili odgoditi nastanak mnogih bolesti i kroničnih stanja nego ih pokušavati liječiti ili držati pod kontrolom kada je već prekasno. Stoga sam svoj medicinski interes usmjerio na medicinu životnog stila te sam stekao bogato iskustvo radeći s vodećim međunarodnim organizacijama za zdravlje i wellness te medicinskim centrima u Švicarskoj", ističe dr. Bachtsetzis te nastavlja.

"Radeći u svjetski poznatoj grupaciji Chenot® i u najekskluzivnijem privatnom centru za liječenje The Kusnacht Practice AG u Švicarskoj, na različitim pozicijama poput liječnika konzultanta, wellness coacha te liječnika integrativne i lifestyle medicine, bio sam usmjeren na preventivnu medicinu, medicinski wellness i optimizaciju ljudskih performansi kroz tjelovježbu i prehranu, zdravlje crijeva, ortomolekularnu medicinu te opću vitalnost."

'Liječnik za dugovječnost'

Od listopada 2024. pridružio se Longevity Center Switzerland u Zürichu na poziciji liječnika za dugovječnost, gdje promiče zdravo starenje, optimizaciju zdravlja i produljenje razdoblja života provedenog u dobrom zdravlju primjenom medicine utemeljene na dokazima i medicine životnog stila.

Foto: Game Changer

Duboko razumijevanje zdravlja, dugovječnosti i medicine životnog stila koje posjeduje dr. Chris Bachtsetzis, u kombinaciji s njegovim bogatim iskustvom u promicanju preventivnih pristupa i optimizacije životnih navika, sudionicima panela pruža jedinstvenu priliku za uvid u suvremene metode očuvanja vitalnosti i kvalitete života. Njegovi uvidi i praktične preporuke potiču promišljanje o zdravijem i dugovječnijem načinu života, obogaćuju raspravu i inspiriraju sudionike na konkretne korake prema osobnom unapređenju zdravlja.

A upravo je "promjena igre" u DNK Game Changer platforme!

