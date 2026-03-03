Game Changer Švicarska predstavlja: Dr. Anna Erat donosi viziju budućnosti zdravstva

U kojoj god zemlji da se održava, Game Changer konferencija s ponosom okuplja lidere koji oblikuju budućnost na raznim poljima.

Ona je platforma susreta vizionara, inovatora, donositelja odluka i svih onih željnih učenja koji svojim znanjem i djelovanjem pomiču granice mogućeg.

Kroz dijalog, razmjenu iskustava i interdisciplinarnu suradnju, konferencija potiče stvaranje dijaloga za neke od najvećih izazova današnjice. Upravo takvo okruženje otvara prostor za ideje koje ne samo da prate promjene, već ih aktivno stvaraju.

Treća panelistica

Game Changer Switzerland, koji će se održati po prvi put za manje od dva tjedna, s ponosom predstavlja trećeg panelistu, odnosno panelisticu, dr. Annu Erat, jednu od vodećih europskih zdravstvenih stručnjakinja na sjecištu preventivne medicine, dugovječnosti, zdravstvene strategije i održive transformacije zdravstvenog sustava.

S doktoratom iz epidemiologije i upravljanja zdravstvenim sustavima sa Sveučilišta u Baselu te iskustvom u medicinskim istraživanjia na Sveučilištu Harvard i Sveučilištu u Zürichu, dr. Erat, kao šefica strategije za preventivnu medicinu i dugovječnost u Hirslanden Group, aktivno oblikuje jedan od najvažnijih paradigmičkih pomaka u modernoj medicini - prijelaz s reaktivne zdravstvene skrbi na proaktivne, preventivne i sustave usmjerene na dugovječnost.

Osim svojih kliničkih i izvršnih uloga, dr. Erat je healthtech poduzetnica, članica upravnih odbora u područjima healthtecha, umjetne inteligencije i medicine dugovječnosti i globalna savjetnica.

Djeluje kao zdravstvena savjetnica Forbesa, mentorica na ETH Zurich i članica fakulteta na Izvršnoj školi Sveučilišta St. Gallen, a istovremeno doprinosi globalnim raspravama o planetarnom zdravlju, dugovječnosti i prevenciji u institucijama uključujući Ujedinjene narode i Svjetski ekonomski forum.

Njezin rad nalazi se na čelu povijesne transformacije - gdje dugovječnost, održivost i prevencija postaju temelj buduće zdravstvene skrbi.

Kreće ubrzo

Game Changer Švicarska održat će se 13. ožujka 2026. godine u Zürichu, a po prvi put konferencija će se baviti temama dugovječnosti, wellness inovacija i MedTecha. U jednom danu, na dvije pozornice, izmijenit će se 30 vrhunskih govornika pred više od 200 sudionika.

Tijekom 2026. godine Game Changer vraća se u zemlje u kojima je već ostavio trag - Hrvatsku, Sloveniju, Crnu Goru, Ujedinjeno Kraljevstvo i Italiju. Više o tome saznajte na linku.

