Policija se oglasila o Dabrinoj skandaloznoj snimci: Evo što čeka njega i još dvojicu

Vukovarsko-srijemska policija u utorak je objavila da je protiv saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre i još dvojice muškaraca podnijela Optužni prijedlog nakon što su 14. veljače u Komletincima pjevali pjesmu koja sugerira da je ustaški poglavnik Ante Pavelić vođa svih Hrvata.

Ne navodeći imena, policija je u priopćenju istaknula da su proveli kriminalističko istraživanje te da su protiv 43-godišnjaka, 67-godišnjaka i 68-godišnjaka podnijeli Optužni prijedlog nadležnom Općinskom sudu zbog počinjenog prekršaja opisanog u članku 5. zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Odbio se ispričati

Podsjetimo, na snimci koja se proširila javnost vidi se kako Dabro tijekom pokladnog jahanja pjeva "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", koja aludira na Pavelića koji je pokopan na madridskom groblju San Isidro.

Dabro je u ekskluzivnom intervjuu za RTL Danas poručio da se neće ispričati te da će "u svojoj kući, sa svojim prijateljima, pjevati ono što želi te da mu to nitko neće zabranjivati".

Istaknuo je da ne razumije koji je stih sporan i nadodao: "Gdje je spomenut Ante Pavelić, je li u jednoj rečenici on spomenut? Postoji niz grobnica, vladala je i Habsburška Monarhija u Hrvatskoj".

