Nikica Jelavić dobiva novo pojačanje u sredini terena: Bivši Dinamovac vraća se u Zagreb

Nekada najskuplje pojačanje HNL-a i bivši hrvatski reprezentativac Marko Rog uskoro bi ponovno mogao zaigrati na domaćim travnjacima, ali u dresu koji mnogi nisu očekivali. Kako prenose Sportske novosti, Rog se vraća u Zagreb, no ne u redove Dinama, već u Lokomotivu

Tridesetogodišnji veznjak potpisao je ugovor do kraja sezone s klubom s Kajzerice, koji vodi Nikica Jelavić. Nakon nekoliko dana razmišljanja i vaganja ponuda, Rog je odlučio da mu je povratak u HNL u ovom trenutku najbolja opcija za nastavak karijere.

Nova etapa dolazi nakon raskida suradnje s talijanskim Cagliarijem, s kojim se razišao prije otprilike mjesec i pol dana. Ove sezone imao je ograničenu minutažu, dijelom i zbog ozljede. Odigrao je svega 45 minuta u Talijanskom kupu protiv Frosinonea.

Rog iza sebe ima bogatu karijeru od Varaždina, Splita i Dinama, preko talijanskog Napolija do španjolske Seville – a sada se vraća tamo gdje je ostavio dubok trag. U HNL-u je dosad upisao 98 nastupa, uz 13 pogodaka i 12 asistencija, pa ga od simboličnog “kluba 100” dijele tek dvije utakmice.

Za Lokomotivu je ovo značajno pojačanje u borbi za stabilniji nastavak prvenstva, a za Roga prilika da ponovno uhvati kontinuitet i podsjeti na dane kada je bio jedno od najtraženijih imena hrvatskog nogometa. Povratak je služben – ostaje samo vidjeti koliko brzo će ponovno zablistati na domaćoj sceni.

