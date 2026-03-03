Kremlj otkrio Putinov plan za Iran: 'Sigurno će uložiti sve napore da to napravi'

Ruski predsjednik Vladimir Putin prenijet će iranskim čelnicima zabrinutost arapskih čelnika zbog teheranskih napada na naftnu infrastrukturu u regiji, rekao je u utorak Kremlj, dok se sukob u Iranu i dalje širi.

Ruski je predsjednik u ponedjeljak obavio niz telefonskih razgovora s četiri čelnika arapskih zaljevskih država, ponudivši da se iskoriste veze Moskve s Teheranom - s kojim ima strateško partnerstvo - da bi pokušao smiriti napetosti u regiji.

"Putin će sigurno uložiti sve napore da pridonese barem malom smirivanju napetosti", rekao je u utorak novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. "Jučerašnji razgovori s gotovo svim sugovornicima fokusirali su se na to da predsjednik Putin kolegama u Iranu prenese duboku zabrinutost zbog napada na njihovu infrastrukturu, koristeći dijalog koji održavamo s iranskim vodstvom."

Porasle cijene nafte

Cijene nafte u utorak su porasle treći dan zaredom, jer je Iran odgovorio na američke i izraelske napade napadima na energetsku infrastrukturu u zemljama Perzijskog zaljeva i na tankere u Hormuškom tjesnacu.

Putin je izrazio sućut obitelji iranskoga vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija u noti upućenoj predsjedniku Masudu Pezeškianu tijekom vikenda, no Kremlj nije objavio informacije ni o kakvim daljnjim kontaktima s visokim iranskim vodstvom otkako su u subotu počeli napadi.

Ruski predsjednik nije razgovarao ni s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, a Peskov je rekao da trenutačno i nema planova za takav razgovor.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Rastrgala bih Putina golim rukama': Bolna svjedočanstva Ukrajinaca koji ni nakon 4 godine rata ne gube vjeru