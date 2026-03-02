Putin se oglasio o napadu na Iran: 'Ovo bi moglo prerasti u regionalni sukob'

Ruski predsjednik Vladimir Putin u ponedjeljak je razgovarao s četvoricom ključnih čelnika država Perzijskog zaljeva, upozorivši na opasnost da bi američki i izraelski napadi na Iran mogli prerasti u regionalni sukob, piše CNN.

Nakon razgovora sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohammed bin Salman, Kremlj je priopćio da su "obje strane izrazile ozbiljnu zabrinutost zbog stvarnog rizika širenja zone sukoba, koji je već zahvatio teritorije niza arapskih zemalja i nosi katastrofalne posljedice".

Putin je naglasio potrebu za diplomacijom kako bi se riješila "iznimno opasna situacija", dok je saudijski prijestolonasljednik istaknuo da Moskva, zahvaljujući dobrim odnosima i s Iranom i sa zaljevskim državama, može imati stabilizirajuću ulogu.

Osuda američkih i izraelskih napada

Rusija je u više navrata osudila američke i izraelske napade, kao i ubojstvo iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Ali Hamenei.

Putin je razgovarao i s predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamed bin Zayed Al Nahyan. "Obje strane naglasile su nužnost prekida neprijateljstava i povratka političkom i diplomatskom procesu", navodi Kremlj.

U razgovoru s katarskim emirom Tamim bin Hamad Al Thani, čelnici su "izrazili zabrinutost zbog rizika širenja sukoba na Bliskom istoku i opasnosti od uvlačenja trećih zemalja". Ruski predsjednik također je razgovarao i s kraljem Bahreina.

