Znate li čime se bavi slavni Mladen Brestovac? 'Nisam strog, sve se dogovorimo'

Mladen Brestovac proslavljeni je bivši hrvatski profesionalni kickboksač koji je uspješnu sportsku karijeru zamijenio novim izazovima u svijetu marketinga. Iako je u javnosti najpoznatiji po svojoj iznimnoj borilačkoj karijeri kao bivši FFC prvak i borac u prestižnom Gloryju, Brestovac je diplomirani ekonomist koji je svojedobno uspješno balansirao sportsku i poslovnu karijeru. Mladen je danas uspješan voditelj tima za prodaju oglasa u jednoj od marketinških agencija, a njegova tranzicija iz borilišta u poslovni svijet zanimljiva je i može poslužiti kao inspiracija mnogima. Mladen Brestovac gost je specijala Net.hr Karijera nakon karijere.

Borilački sport ga je oblikovao

Borilački sport oblikovao je Mladena Brestovca da bude uspješan i u marketingu. Kao što za njega u kickboxingu nije bilo nepremostive prepreke, tako nema niti u poslu s kojim se sad bavi. I kad dođe težak i izazovni period na poslu, samo se sjeti što je sve prošao u borilačkoj karijeri i to ga pogurne naprijed. Ništa mu nije teško...

"Već dugo radim u marketingu, sveukupno 11 godina. Dosta. Dok sam se borio radio sam u marketingu, u agenciji za oglašavanje za medijski prostor za prodaju i kupnju medijskog prostora. Prodajem reklame medijima, ukratko", kaže u uvodu razgovora Mladen Brestovac.

Što točno radite?

"Voditelj sam prodaje u media sales houseu, tj u marketinškoj agenciji, ali nije moja agencija nego sam djelatnik."

Koliko ste dugo radili paralelno dok ste se bavili sportom?

Završio fakultet

"Nekih sedam - osam godina paralelno sam se i borio i radio. Shvatiš u nekom trenutku da jednostavno nema smisla više samo gurati sport jer jednostavno nije financijska dobit takva da si možeš osigurati cijeli život, a završio sam fakultet pa se nisam htio samo baviti sportom, da se samo bavim sa sportom, da sam samo trener nakon završene karijere. Onda sam paralelno s profesionalnom karijerom radio u agenciji za marketing".

Čudno je da ste morali raditi uz takvu veliku kickboxing karijeru. Ipak ste se borili na visokom nivou. Čovjek bi pomislio da ste dobro zarađivali i zaradili.

"Nije kickboks tako financijski dobar kao MMA ili klasični boks. Jednostavno, manje - više živiš od meča do meča. Još kad je bila neka špica moje karijere nisu bile tako jake društvene mreže. Nije bio jak taj neki marketing kroz društvene mreže. Manje - više, društvene mreže skoro pa nisu ni postojale. I onda, u biti, pronalazak nekih sponzora, kako je to danas moguće kod boraca. Preko društvenih mreža navedeno nije bilo moguće kao danas. Imao si ili trenerski posao u karijeru i čak sam i to radio. Vodio treninge uz natjecateljski dio, ali sam onda morao početi raditi. Ako sam već završio fakultet, šteta bi bilo da to ne iskoristim, oplemenim. Mislim da sam imao predugo prazni hod".

Pohvalno je što ste završili fakultet.

"To je sad neki - manje - više i trend. Sve više je sportaša obrazovano. Nemaju samo srednju školu. Tek toliko da završe i onda budu samo posvećeni sportu. Dobro, ovisi i o sportu kojim se bave. Ako je nogomet u pitanju, čak si to i mogu dozvoliti. Nogomet financijski osigura život u financijskom smislu od svih sportova jer je zarada u nogometu najveća. Ali, drugi sportovi, većina su vrhunsko obrazovani."

'Uvijek me zanimao financijski aspekt marketinga'

Je li vas marketing oduvijek zanimao?

"Je, iako ne toliko kreativni dio nego ovaj u kojem sam ja, financijski dio marketinga. Uz malu dozu kreative. Ekonomski dio marketinga me oduvijek zanimao, ne sama kreativa, izrađivanje reklama, kreiranje kampanja, nego samo taj media planing i otkup prostora u medijima".

Volite svoj posao?

"Volim, ipak sam studirao to. Znate kako je, posao kao posao. Dođeš, odradiš što trebaš, iako u marketingu uvijek radiš. Radiš i izvan radnog vremena, pogotovo kad si voditelj tima, radiš i kad nisi u uredu. Uvijek ima nekih hitnih stvari. Manje - više uvijek moraš biti dostupan. Volim svoj posao, s vremenom ti se i posao i ljudi sve više uvuku pod kožu."

'Atipični sam borac'

Zanimljivo, Mladen Brestovac je voditelj u marketinškoj agenciji. Slavni borac Mladen Brestovac. Zanimljivo je vašim kolegama...

"Hahaha, ma nekako su oni navikli na mene. Ne gledaju me kao borca, nego kao kolegu. Znaju kolege tko sam i što sam u tom borilačkom smislu, ali znate kako je to. Kad si dugo s nekim onda nisu impresionirani, ali niti ne trebaju biti. Uz to, još sam i karakterno drugačiji nego ostali borci. Atipični sam borac. Mogao bi netko pomisliti da ako si bivši borac. da si neki opasan tip s kratkoim fitiljom, ali ja sam dosta opušten, relaksiran, lagan kako se kaže".

Koliko ste mečeva imali i boraca pobijedili, morate biti...

"Hahaha, da da, valjda to. Ma ne, šalu na stranu. Takav sam karakterno, rodio sam se takav, opušten i lagan. To je isto stvar i odgoja, kako te roditelji odgoje."

Jeste li strog i zahtjevan šef?

"Ma nisam, ali planovi i obveze se moraju izvršavati, ciljevi se moraju ostvarivati. Svi ih moramo ostvarivati. Kako ja, tako i ostali. Na svim razinama. Tu iznimki nema. A ovo strogoća... Ma ne, sve je stvar dogovora. Sve se da srediti, riješiti. Bitan je samo rezultat, da se napravi što treba i to je to."

Jesu li šefovi zadovoljni vama, ostvarujete zacrtane ciljeve od strane nadređenih, rezultate ?

"Ostvarujem. Sve je po planu, manje - više. Dobro, iako to dosta ovisi i o tržištu. Nije samo koliko radiš, toliko i dobiješ", objašnjava Mladen Brestovac.

Radno vrijeme je od 9 do 17?

"Službeno da, ali nije to sjedi od do i kopaj nos, nemoj raditi ništa, samo da vrijeme prođe. Kad ima posla radiš stalno i koliko treba. Kad baš nema u tom trenutku, radiš manje. Ali, uvijek ima posla i to je super, neka ga ima. Ovisi u našem poslu i koliko ima posla, koji je dio godine, zna se koji je dio godine jači, u kojem dijelu nema toliko posla jer nije niti promet po televizijama tako nešto značajan,ali radi se uvijek", zaključio je Mladen Brestovac.

