Slavni Hrvat napravio zaokret: Evo sa čime se sad bavi i gdje živi

Mnogi ga pamte kao teniskog virtuoza s razornim servisom, dečka kojemu je Boris Becker prorekao blistavu budućnost i nasljednika Gorana Ivaniševića. Mario Ančić bio je dio zlatne generacije svjetskog tenisa, igrač koji je na svom debiju na Wimbledonu šokirao Rogera Federera i s Hrvatskom osvojio Davis Cup. No, kada je zbog bolesti morao prerano završiti karijeru, sa samo 26 godina, započeo je novi život, jednako impresivan, ali daleko od sportskih reflektora.

Danas, Splićanin s njujorškom adresom jedan je od uspješnijih Hrvata u svijetu globalnih financija i njegovu priču donosimo u specijalu Net.hr-a Karijera nakon karijere.

Bolest koja je prelomila karijeru

Vrhunac Ančićeve karijere dogodio se sredinom 2000-ih, kada se popeo na sedmo mjesto ATP ljestvice, osvojio tri turnira i olimpijsku broncu u paru s Ivanom Ljubičićem. Činilo se da je samo nebo granica, no tada se u priču uplela mononukleoza. Agresivna bolest iscrpila mu je tijelo do te mjere da je tjednima bio prikovan za krevet. Vraćao se, borio, ali ponavljajući zdravstveni problemi nisu mu dopuštali povratak na razinu na kojoj je bio.

U veljači 2011. godine, u suzama je objavio kraj. "Srce je htjelo, ali tijelo nije moglo. Ovo je najteži trenutak u mom životu", rekao je tada. Za razliku od mnogih sportaša kojima je mirovina šok iz kojeg se teško oporavljaju, Ančić je imao plan. Plan koji je počeo graditi godinama ranije, svjestan da sportska karijera ne traje vječno.

Obrazovanjem do nove prilike

Još dok je bio aktivan igrač, Ančić je marljivo studirao i 2008. diplomirao na Pravnom fakultetu u Splitu. Njegova disciplina i fokus, brušeni na teniskim terenima, pokazali su se ključnima i u akademskom svijetu. Nakon prisilnog umirovljenja, spakirao je kofere i otišao u Sjedinjene Američke Države, gdje je upisao magisterij, a potom i doktorat na prestižnom Sveučilištu Columbia u New Yorku.

"Da mi je netko prije deset godina rekao da ću raditi u investicijskoj banci na Wall Streetu, rekao bih mu da se prijavi na psihijatriju. U mojem svijetu postojao je samo sljedeći Grand Slam, sljedeća Olimpijada, sljedeći turnir", priznao je Ančić u jednom intervjuu. No, životni put odveo ga je u drugom smjeru, a on ga je prigrlio s istom strašću s kojom je nekad udarao lopticu.

Uspjeh u financijskom srcu svijeta

Nakon završetka školovanja, njegova druga karijera započela je u jednoj od najvećih svjetskih investicijskih banaka, Credit Suisse. Danas radi kao potpredsjednik u moćnom američkom investicijskom fondu One Equity Partners. Njegov posao je pronalaziti i realizirati višemilijunske investicije diljem svijeta.

Upravo je on bio jedan od ključnih ljudi iza jedne od najvećih investicija u povijesti hrvatske IT scene, kada je njegov fond uložio više od 300 milijuna dolara u vodnjanski Infobip. "Hrvatska ima dva jednoroga, Rimac i Infobip, dok velike zemlje poput Italije i Rusije nemaju nijednog. Znam da smo kritični prema sebi, ali u svijetu privatnog sektora treba reći kako stvari stoje. Po broju jednoroga u odnosu na BDP trenutačno smo treći na svijetu", izjavio je ponosno Ančić.

Život između dva kontinenta

Iako već više od desetljeća živi i radi u New Yorku, koji smatra svojim drugim domom, Ančić je ostao duboko vezan za rodni Split, koji posjećuje kad god mu to obveze dopuštaju. Privatni život nastoji držati podalje od javnosti, no poznato je da se 2021. vjenčao s liječnicom Milom Fabris, od koje se razveo nakon dvije godine braka. I dalje je sportski aktivan, rekreativno igra tenis i bavi se veslanjem.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Njegova transformacija iz vrhunskog sportaša u uglednog financijskog stručnjaka gotovo je bez presedana. Mario Ančić dokaz je da odustajanje nikada nije opcija, već samo prilika za novi početak. Kako je sam jednom rekao, uspoređujući život s teniskim mečom: "Kao da sam dobio prvi set. Sada je počeo drugi. Nadam se da ću na kraju moći reći da sam pobijedio u dva seta." Sudeći po svemu, na dobrom je putu da to i ostvari.

