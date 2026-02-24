Znate li čime se bavi Džomba? 'Ništa od rukometaša. Treba se hvatati nogometaša'

Mirza Džomba i Ivan Ninčević imaju dvije stvari vrlo zajedničke. Obojica su bili hrvatski rukometni reprezentativci i oboje se sad bave nekretninama, odnosno izgradnjom stanova, kuća, zgrada. Nakon Ivana Ninčevića, na red je došao i Mirza Džomba za gostovanje u specijalu Net.hr-a Karijera nakon karijere...

"Da, Ninča je u sličnom poslu kao i ja, ali u Zadru. Fino smo se raspodijelili. Ja sam sjeverni Jadran i Istra, on je srednji Jadran, pa ne ulazimo jedan drugom u posao hahahaha", u šali je kazao Mirza Džomba koji je svaki dan po gradilištima...

"Ja sam već duže vrijeme u investiranju u stanogradnju. Paralelno sam počeo već 2005. kad sam bio na vrhuncu karijere. Tada sam pomalo počeo ulagati. Uvijek je to bilo s nekakvim partnerima, a sad trenutno ulažemo u Istru, u jedan projekt blizu mora. Isključivo i samo za sad Mirza Džomba se bavi građevinom",

"I sad gradim kuće, stanove, vile, zgrade... Prvo smo krenuli s manjim projektima. Prvo tri stana, pa šest stanova, pa 12 kućica, pa smo prešli na stanove po Rijeci, po Zadru, sad smo Istra i Krk. Tražimo terene, poslije organiziramo kompletnu investiciju. Imamo stalne suradnike što se tiče projektanata i nekakvog građevinskog dijela što se tiče nadzora. Ovo ostalo pomalo slažemo, borimo se kao i svi drugi. Tržište je nestabilno, stanogradnja je, vidimo, uvijek potencirana. Nekom je skupo, nekom je jeftino. Investitori se žale, izvođači se žale, kupci se žale, uvijek je preskupo, ali to je tako, nažalost", dodaje Mirza Džomba.

Nekretnine su danas jako skupe i cijene su skočile u nebo. Kako se s tim nosite?

"Činjenica da su sad nekretnine jako skupe i da su cijene skočile u nebo, ali to diktira i potražnja koja je velika. Danas je neki trend nekretnina da su skupe, ekskluzivne i da se rade maltene do namještaja. Ljudi su postali dosta komotni. Imaju loša iskustva s različitim izvođačima i s opremanjem stanova. Tako da smo sad ušli u segment kompletnog opremanja i najma s ovim kućama u Labinu. Pomalo se širimo, napredujemo, stabilni smo. Nije lako. Prodaja ide. Mi sve što napravimo, odnosno sve što smo dosad napravili i prodali. Za sad funkcioniramo kako treba."

U kakvim ste trenutno projektima?

"Trenutno smo u velikim projektima. Radimo pet kuća. Vile s bazenima u Istri i počeli smo Kraljevica - Oštro 12 apartmana 30 metara uz more. To su realno dvije najveće investicije za sad kod nas."

Je li vam se javio Nikola Karabatić zbog kupnje vile ili apartmana na moru? Ono, čuo da Mirza Džomba gradi ekskluzivne stanove i kuće, pa rekao kupit ću kod njega...

"Ništa od rukometaša. Treba se hvatati nogometaša. Ništa od ovih mojih. Sve su to slabi ugovori hahaha. Mi pucamo na malo ekskluzivnije stvari, više za nogometaše i košarkaše. Oni su financijski bolji. Rukomet je s financijske strane druga liga".

Iako ima puno ulaganja u biznis s kojim se bavite, može li se lijepo zaraditi?

"Gledajte, ulaganja su ogromna. Otprilike jedan projekt, od kupovine zemljišta do realizacije, do vlasničkih listova, traje tri godine. Zaradi se, naravno, svi za nešto radimo. Nije to kao što ljudi misle, ali funkcionira se. Ako se dobro posložiš, priprema je ključna u tom poslu, ako se ti osnovni parametri zadrže unutar tih nekakvih okvira, onda se lijepo može živjeti od toga. Međutim, završni materijali jako mogu dignuti cijenu, kao i neke nepredviđene stvari. U građevini uvijek treba biti jako oprezan."

Javljaju li vam se vaši bivši suigrači da im pomognete oko nekretnina ili ljudi iz hrvatskog rukometa?

"Uvijek se malo raspituju ljudi, pitaju. Čak je i Zdravko Zovko kod nas kupio apartman na Krku nešto kad smo radili. Ok je, pitaju, kao što i mene kad ulazim u neku drugu sferu. Svi u nekom trenutku nešto gradimo, pa se malo ljudi raspituju, ali u neču se svatko drži svog posla".

Jeste li se odmorili od rukometa, nedostaju li vam rukometaši i posao na RTL-u?

"Joooj, bilo je preemotivno, prenapeto dvije godine zaredom. Ja mislim da svima treba malo mira", zaključio je sa smiješkom Mirza Džomba.

