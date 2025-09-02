Slavni Hrvat gradi zgrade: 'Cijene su skočile u nebo, evo koliko sad košta stan u Zadru'

Nastavljamo s novim specijalom Net.hr-a Karijera iza karijere u kojem svakog utorka prijepodne donosimo priče i intervjue sa sportašima koji su, nakon profesionalnih karijera, napravili zaokret i odlučili se baviti s nečim drugim u životu što nema puno veze sa sportom. Nakon proslavljenog bivšeg košarkaša Franje Arapovića, sad nam s druge strane etera dolazi jednako proslavljeni bivši rukometaš - Ivan Ninčević.

KARIJERA NAKON KARIJERE / Net.hr donosi nešto novo i drugačije! Spustio se s koša na fakultet: 'Meni ne mogu mazati oči'

Imao sam sreću da mi je otac imao tvrtku, odnosno agenciju za posredovanje nekretninama i uvijek je bio plan nakon karijere nastaviti s tim poslom, a ja sam kroz moju karijeru zarađeni novac ulagao u nekretnine. Nakon što sam završio rukometnu karijeru 2017., odmah sam uskočio u firmu i nastavio raditi, ali u poslu s nekretninama. Kako sam ulagao u nekretnine, u zemljišta, kupovao od zarade u karijeri, bilo je logično da krenemo nekim putem i počnemo graditi, jer je u Zadru potražnja sa tim bila velika. Tako smo počeli graditi. Ivan Ninčević u 'Karijeri nakon karijere'.

Uspješan u poslu s nekretninama

Ovaj Zadranin, koji je ostvario svoje sportske snove, uspješan je i u poslu s nekretninama. Obiteljska agencija u kojoj radi zove se Plus Nekretnine. Grade zgrade, apartmane i kuće po Zadru i dobro im ide. Ivan Ninčević bavi se sa svim segmentima koje imaju veze s nekretninama, a tu su uključena i zemljišta. U biti, najbolje da vam Ivan Ninčević sam ispriča sa čim se bavi i kako mu ide u životu.

Svakog utorka prijepodne portal Net.hr donosi specijal Karijera nakon karijere

Ivane, hvala puno što nam gostujete o novom specijalu Net.hr-a Karijera nakon karijere.

"Hvala vama što ste me pozvali".

Kad ste se počeli baviti s nekretninama i kako je krenula vaša priča, "Karijera iza karijere"?

"Imao sam sreću da je meni otac imao tvrtku, odnosno agenciju za posredovanje nekretninama i uvijek je bio plan nakon karijere nastaviti s tim poslom, a ja sam kroz moju karijeru zarađeni novac ulagao u nekretnine. Nakon što sam završio rukometnu karijeru 2017., odmah sam uskočio u firmu i nastavio raditi, ali u poslu s nekretninama. Kako sam ulagao u nekretnine, u zemljišta, kupovao od zarade u karijeri, bilo je logično da krenemo nekim putem i počnemo graditi, jer je u Zadru potražnja sa tim bila velika. Tako smo počeli graditi. Onda se iz agencije za nekretnine razvila gradnja objekata, zgrada po Zadru. Ali, ono što je bilo ključno za mene kad govorimo o tome, kao sportaš, rukometaš ulagao sam u zemljišta, kupovao sam zemljišta i nakon toga se javila ideja, kad smo vidjeli da to tržište jako puno traži, onda smo počeli graditi stanove. Hvala Bogu, tu smo se jako dobro isprofilirali", kaže Ivan Ninčević, vlasnik 4 medalje s hrvatskom rukometnom reprezentacijom. Ivan Ninčević osvojio je srebro na SP-u iz Zagreba 2009., broncu na OI 2012. u Londonu, broncu sa Eura iste godine u Srbiji, a u svojim vitrinama ima i broncu sa SP-a 2013. iz Španjolske.

'Gradimo kvalitetno'

I tu se Ivan Ninčević, zajedno s obitelji, suradnicima, isprofilirao jako dobro...

"Jesmo, da. Gradimo stvarno možda, usudio bih se reći najkvalitetnije stanove i jako mi je drago da sam tim smjerom krenuo. Zanimljivo, karijeru sam završio 1. svibnja 2017., a 2. svibnja sam već bio u firmi i počeo s poslom. Kod mene nije bilo pauze između karijera. Paralelno dok sam igrao, na svojim terenima sam projektirao. Znao sam prije početka svoje karijere da ću se s tim baviti, imao svoj plan. Nije lako nakon završetka sportske karijere, ta tranzicija je sportašima jako jako teška, veliki problem. Navikne se čovjek na život u sportu, strogi sportski režim, ali lagodan život, lijep, radiš što voliš i za to budeš još jako dobro plaćen i onda samo jednog dana ta karijera stane, a ti nastaviš tempo života i dovede te do toga, ako se nisi snašao, da iscrpiš te zarađene novce, da ih potrošiš."

Kod Ivana Ninčevića sve se znalo od početka...

"Znalo se. Nama je obiteljski to. Brat je odvjetnik kao i supruga, svi radimo u istoj agenciji, obiteljski, ja sam nekih desetak godina prije završetka već imao plan što i kako. Nije mi se moglo dogoditi da zarađeni novac iz rukometa ode negdje drugdje, da ispari, kao što se to zna dogoditi. Štedio sam i ulagao u nekretnine, 90% zarađenog novca je otišlo na zemljišta."

Kad je prva zgrada niknula da ste vi bili involvirani u posao?

"Kad sam se vratio iz Njemačke, gdje sam igrao rukomet, u Zadar 2017., već 2018. smo počeli graditi."

Pretpostavljamo da se od posla s nekretninama, od gradnje stanova, može lijepo živjeti?

"Može, Zadar je stvarno atraktivan po pitanju gradnje objekata, zgrada, stanova, kuća i apartmana. Ono što smo mi od prvog dana pogodili je ta kvaliteta. Na tržištu ima svega, ali naš forte u ovom poslu je kvaliteta. Kvaliteta skuplje košta, da smo išli drugim putem, da smo gradili manje kvalitetne zgrade, stanove, više mi zaradili, ali nismo to htjeli. Put kojim smo krenuli, put kvalitete u ovom poslu, je ispravan i sad sve i jedan projekt koji ja isprojektiram, moja tvrtka, mi je prodamo. Sve do jednog.

Nekretnine su danas jako skupe, skuplje nego ikad.

"Jesu, ali osjeti se na tržištu da je tržište palo sigurno 30-40%. Jer, ono što je bilo poslije korone, to nije bilo normalno. I dalje je potreba za nekretninama, cijene stanova, apartmana, kuća su visoke, potražnja je i dalje velika, ali ljudi imaju puno veći izbor jer se jako puno gradi i onda ljudi odlučuju na parametrima odnosa cijene i kvalitete. I sad se u poslu isprofiliralo to da, tko kvalitetno gradi, taj će prije uvijek prodati zgradu, stan, općenito nekretninu prije onih koji ne grade toliko kvalitetno."

'Interes za nekretnine je i dalje veliki, cijene neće padati'

Hoće li pasti cijene nekretnina u Hrvatskoj?

"Neće. Interes je i dalje veliki, nije doduše kao prije godinu dana, ali cijene ne padaju i dalje se prodaju nekretnine. Možda malo manjim tempom, ali se prodaju. U užem dijelu grada Zadra mi nemamo više lokacija za graditi, zemljišta su sve skuplja i skuplja, a velika potražnja. Sve je po tom pitanju skuplje, od zemljišta do izgradnje. Investicija izgradnje je puno veća, a netko tko kupi zemljište platit će ga dosta, a nakon toga ima toga još. Naravno da je investicija u takvim okolnostima puno veća. Cijena stanova neće padati. Zadar je malo drugačiji. Mogu reći da je 50% ljudi izvana, naših povratnika, stranaca, a njima je to relativno jeftino, ako se uspoređuje s tržištem nekretnina u Njemačkoj ili negdje drugdje u zapadnoj Europi, primjerice govorim. A opet, Hrvatska, Zadar u ovom slučaju, njima je atraktivan, život je ovdje njima puno ljepši - od klime do mora, imamo prekrasnu zemlju. U Hrvatskoj je njima ljepše živjeti nego primjerice u Beču, zbog svega navedenog."

Kako vam izgleda jedan radni dan?

"Kad si privatnik radiš uvijek, ali što se tiče posla,nas u uredu ima malo više i dobro smo organizirani ja i partner, pa imamo mogućnosti. Ujutro sam u 8 na kavi, na kavici je lagani brifing i to sve i onda oko 8 i 30, 9.00 obilazim gradilišta, radim na papirologiji, na čemu treba, riješavam taj segment ili nešto tome slično, ponude, ovisi i tako sam se organizirao da sam svakog dana za ručak kući. Oko 13 i 30 sam doma, ali moj posao tu ne staje. Na mobitelu sam dokle treba. Vikend je načelno slobodan, ali znate kako je u poslu, kad je neki projekt u pitanju, kad se mora raditi, radi se. Telefonski sam uvijek dostupan, imamo ljude koji za nas rade, sve se to ishendla. Nije da moram svakog dana na gradilištu, ali u većini slučajeva moram obići gradilišta što imamo, vidjeti gdje su problemi, gdje nisu, kako napredujemo itd. Razgovor s kupcima, razgovor s izvođaćima, tako u krug".

Volite svoj posao?

"Volim, meni je to dinamično, dobro sam se tu snašao. Zadovoljan sam".

Može li se posao s nekretninama uspoređivati s rukometom u toj ljubavi?

"Ma ne, nikako. Rukomet, koliko god smo mi svi bili sad 'poluinvalidi', to je najlakši zarađeni novac ikad, a sad ipak ide sve malo teže. Rukomet je nešto što voliš, što ti je strast. Igraš rukomet i još k tome dobro zarađuješ za to. Gdje ćeš bolje. Nakon tako nečeg trebaš zasukati rukave i raditi. Zadovoljan sam, meni je to stvarno super. Našao sam se u nekretninama, u gradnji zgrada, volim to. Ipak nešto gradiš, stvoriš, to ostane. Meni je to lijepo".

'Potražnja za nekretninama drži cijenu'

I za kraj, koji su u poslu s nekretninama, u gradnji zgrada, najveći izazovi?

"Uf, ima ih. Sve je to kako se postaviš od početka. Ima tu svega, od problema do grešaka, situacija i prilikom gradnje da se naprave i neke velike štete. To je sastavni dio posla. Od toga ne možeš pobjeći. Ništa ne ide glatko po loju, uvijek neki problem ima, ali sve se riješi. Ne možeš pobjeći od toga, jel'. Evo, jednom je pukla cijev u stanu koji je bio potpuno nov, još nje bio useljen. Sve je poplavilo, parket, sve. Sve novo vadi, čupaj, stavljaj novo. Sad trenutno gradimo u Zadru i Opatiji. U Zadru imamo dva objekta. Imamo par projekata svojih. Imamo i jednu stambenu Zagredu u Požegi, čekamo baš sad papire. Jako je lijepa lokacija. Imamo jednu vilu u Opatiji. U Zadru imamo poslovnu zgradu i gradimo, završavamo jednu stambenu. Radimo na 4-5 projekata paralelno. Dinamično, u svakom slučaju. Ljudi više traže stanove nego kuće, više se kupuju stanovi nego kuće jer su pristupačnije cijene. Tako je i s apartmanima. Stan od 50 kvadrata u Zadru je oko 250 000 eura, a kuće su stvarno otišle jako jako. Evo, neki prijatelji su našli kuću u mjestu kraj Zadra, nekih 20 kilometara od Zadra, košta kuća 450 000 eura, a u nju moraš uložiti još 150 000. To je tržište i tako je, kako je. Potražnja je i dalje velika, kao što sam već rekao, ne možda kao nakon korone, ali i dalje je velika i to drži cijenu. Nekretnine su sadašnjost i budućnost", zaključio je Ivan Ninčević.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Ninčević u podcastu Net.hr-a 'Maksanov korner': 'Nisam mu htio uništiti život, nego sam donirao aparat dječjoj bolnici u Zadru'