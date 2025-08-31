Torcida digla poruku o povampirenim kriminalcima

U tijeku su završne minute Jadranskog derbija na Poljudu.

Trenutni rezultat između Hajduka i Rijeke je 2-2 u 106. SHNL Jadranskom derbiju.

Torcida je digla zanimljivu poruku. Dakle, u drugom poluvremenu susreta Hajduka i Rijeke, Torcida je istaknula poruku na kojoj je pisalo:

"Povampireni kriminalci sišu zadnje kapi snova o zdravom hrvatskom nogometu! Sad ili nikad!" - javlja Dalmatinski portal.

Uz to su skandirali ime Hrvoja Maleša, kao i "HNS pe*eri, nogomet ste sjeb.li".

