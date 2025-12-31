Zavladalo neviđeno nogometno ludilo: U 15 dana stiglo 150 milijuna prijava! 'Svi žele ići'

Svaki je dan 10 milijuna prijava za kupnju ulaznica za Svjetsko nogometno prvenstvo. U 15 dana stiglo ih je rekordnih 150 milijuna - svi žele doći do ulaznice. Najviše je prijava iz Sjedinjenih Američkih Država, slijede Njemačka i Velika Britanija.

"Pa kaj to je super za posel, bit će više novaca - i Trump će biti zadovoljan. A i FIFA i svi ostali", kaže Miro iz Zagreba.

FIFA doista zadovoljno trlja ruke jer prvi put u povijesti svjetskih prvenstava vlada rekordni interes. Vremena za prijavu još ima - do 13. siječnja.

Potražnja za ulaznicama nikada veća

"U gotovo sto godina postojanja Svjetskih prvenstava prodano je ukupno 44 milijuna ulaznica, pa ispada da potražnja za ulaznicama za nadolazeće Svjetsko prvenstvo pokriva razdoblje od proteklih 300 godina", rekao je Gianni Infantino, predsjednik FIFA-e.

"Svjetsko prvenstvo je svjetsko prvenstvo svi bi htjeli ići, svi se hoćemo i pokazati - što u nogometu, što u navijanju. Tako da nije ništa iznenađujuće", ističe Tihomir Brnadić iz navijačke udruge CFE Mi Hrvati.

Hrvatski iseljenici u pripremama

Sredinom veljače će svi koji su se prijavili doznati imaju li ulaznicu ili ne. A u Americi će ih hrvatski iseljenici dočekati raširenih ruku. Krenuli su i s pripremama za doček Vatrenih.

"Očekujemo puno Hrvata, veliku podršku hrvatskoj reprezentaciji, znamo da će doći puno ljudi iz Njemačke, Hrvatske, ostalih dijelova svijeta. Naš narod je ponosan na našu reprezentaciju, sve uspjehe koje smo dosad postigli", kaže Zvonimir Antolos, Hrvat koji živi u New Yorku.

Brnadić iz navijačke skupine CFE Mi Hrvati svoju je ulaznicu za četvrtfinale već nabavio, a sada samo Vatreni moraju odraditi svoj dio posla.

"Tako je, oni trebaju svoje, a mi ćemo svoje na tribinama", kazao je.

A na tribinama će i ovog prvenstva biti glasna navijačka potpora.