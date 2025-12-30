HNL klubovima se smiješi ozbiljna zarada: Svjetsko prvenstvo 2026. donosi milijune

Hrvatski prvoligaši nakon aktualne sezone imaju dobar razlog s optimizmom gledati prema Svjetskom prvenstvu 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Razlog nije samo sportski, već i financijski. FIFA je značajno povećala iznose koje isplaćuje klubovima čiji igrači nastupaju za reprezentacije, a dio tog kolača mogao bi završiti i u HNL-u.

Krovna svjetska nogometna organizacija za klupske naknade osigurala je čak 355 milijuna dolara, što je oko 70 posto više nego za Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru, kada je fond iznosio 209 milijuna dolara. Povećanje je dijelom posljedica proširenja turnira, ali i nove politike isplate.

Naime, klubovi više neće biti plaćeni samo za dane koje njihovi igrači provedu na završnom turniru, već i za nastupe u kvalifikacijama. To znači da će se naknade obračunavati za svaki dan proveden u reprezentativnim obvezama – pripreme, kvalifikacijske utakmice i sam turnir. Očekuje se da će dnevna naknada po igraču biti veća od 10.950 dolara, koliko je iznosila 2022. godine.

Iskustva iz prošlih prvenstava pokazuju koliko takav model može biti isplativ. Najviše je u Kataru zaradio Manchester City, čak 4,6 milijuna dolara, dok je Dinamo na temelju nastupa Livakovića, Oršića, Petkovića, Šutala, Moharramija, ali i bivših igrača Majera i Gvardiola, uprihodio oko 1,7 milijuna dolara. Hajduk i Osijek su zahvaljujući Livaji i Ivušiću dobili po oko 350 tisuća eura, dok je Istra kao Šutalov bivši klub zaradila 87.500 eura.

Za usporedbu, na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji klubovima se po igraču isplaćivalo 8.530 dolara po danu, uključujući i otprilike 20 dana priprema do ispadanja reprezentacije.

Osim klupskih naknada, FIFA je znatno povećala i nagradni fond za saveze, koji za SP 2026. iznosi 655 milijuna dolara. Sam plasman na turnir vrijedi 1,5 milijuna dolara, a nagrade rastu ovisno o plasmanu jer svjetski prvak dobit će 50 milijuna, doprvak 33, trećeplasirani 29, dok će i reprezentacije koje ispadnu u grupnoj fazi zaraditi višemilijunske iznose.

Hrvatski nogometni savez je već samim plasmanom osigurao 10,5 milijuna dolara, a iskustva s prethodnih prvenstava govore dovoljno. U Kataru je Hrvatska za broncu dobila 27 milijuna dolara, dok je na SP-u u Rusiji srebro vrijedilo 28 milijuna, u turniru čiji je ukupni fond bio osjetno manji nego danas.

