Jadranski derbi odlučuje o polufinalistu Kupa: Hajduk na Rujevici pokušava spasiti sezonu

U četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa u srijedu (20.00 sati) na Rujevici se sastaju Rijeka i Hajduk. Ulog je velik jer se igra samo jedna utakmica, a pobjednik će osigurati plasman među četiri najbolje momčadi najmasovnijeg domaćeg natjecanja. Riječani u ovaj dvoboj ulaze kao branitelji naslova, a Hajduk lovi pobjedu kojom bi podigao atmosferu za veliki derbi s Dinamom u SHNL-u, koji se igra u nedjelju.

Obje momčadi uspješno su preskočile dosadašnje prepreke u Kupu. Rijeka je na svom putu do četvrtfinala bila uvjerljiva protiv Maksimira (4:0) i Mladosti iz Ždralova (4:1). S druge strane, Hajduk je do dvoboja na Rujevici stigao pobjedama nad Koprivnicom (4:1) i Cibalijom u Vinkovcima (1:0). Ovo će biti već četvrti međusobni ogled rivala u tekućoj sezoni. Dosadašnji prvenstveni susreti donijeli su promjenjive rezultate: prvi dvoboj na Poljudu završio je rezultatom 2:2, Rijeka je na Rujevici deklasirala Splićane s 5:0, dok je u posljednjem susretu, odigranom krajem veljače, Hajduk na svom terenu slavio s minimalnih 1:0.

Značajni izostanci

Treneri obiju momčadi suočavaju se s problemima pri sastavljanju momčadi, a posebno je pogođen Hajduk. Splitski klub ne može računati na čak šestoricu igrača. Zbog crvenog kartona susret će propustiti Niko Sigur, dok su zbog ozljeda van konkurencije vratar Ivica Ivušić te Iker Almena, Bruno Durdov, Zvonimir Šarlija i Ismaël Diallo. U redovima Rijeke situacija je nešto bolja, no nedostajat će im važan obrambeni igrač Mile Škorić, također zbog ozljede, kao i trener Victor Sanchez koji je suspendiran.

Glavni sudac utakmice na Rujevici je Patrik Kolarić iz Čakovca.

