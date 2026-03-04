Pogledajte trenutak kad je torpedo raznio iranski rat brod! Poginulo 80 ljudi: 'Tiha smrt'

Ministarstvo obrane SAD-a na platformi X objavilo je snimku koja prikazuje trenutak u kojem je torpedo pogodio iranski ratni brod u blizini Šri Lanke.

"Američka podmornica u Indijskom oceanu potopila je iranski ratni brod koji je mislio da je siguran u međunarodnim vodama. Umjesto toga potopljen je torpedom - Tiha smrt", naveo je ministar obrane Pete Hegseth. Vlasti Šri Lanke izvijestile su da je umrlo najmanje 80 ljudi.

"To je prvo potapanje neprijateljskog broda torpedom od Drugog svjetskog rata. Kao i u tom ratu, borimo se da pobijedimo", dodao je Hegseth.

Insane Periscope footage of US Submarine torpedoing an Iranian warship off the coast of Sri Lanka. pic.twitter.com/mF0M04Zhwr — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) March 4, 2026

'Ubili smo vođu jedinice koja je planirala atentat na Trumpa'

Naknadno, BBC je provjerio činjenice i opovrgnuo Hegsethovu tvrdnju. Naime, tijekom Falklandskog rata 1982. godine, jedina argentinska krstarica - General Belgrano - potonula je u južnom Atlantiku nakon što su je pogodila dva torpeda Tigerfish koje je ispalila britanska nuklearna podmornica.

Još jedno potapanje dogodilo se 1971. godine, nakon što je pakistanska podmornica torpedirala indijsku fregatu INS Khukri.

Hegseth je između ostalog kazao i da su američke snage "pronašle i ubile" vođu jedinice koja je planirala atentat na predsjednika Donalda Trumpa.

"Jučer je pronađen i ubijen vođa jedinice koja je pokušala atentat na predsjednika Trumpa", rekao je i dodao: "Iran je pokušao ubiti predsjednika Trumpa, a on se zadnji smijao", prenosi Sky News.

