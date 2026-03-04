Dok u susjedstvu bijesne ratovi: Rubina iz 'Gospodina Savršenog' objavila fotografiju iz Dubaija
Nakon neočekivanog izlaska iz borbe za srce neženje Karla, ova dvadesettrogodišnja fitness instruktorica iz Sarajeva donijela je odluku koja je mnoge iznenadila. Spakirala je kofere i svoj život odlučila nastaviti u gradu u kojem se posljednjih dana čuju zvuci bombi
Rubina Dedić, jedno od najupečatljivijih lica pete sezone popularnog RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni", ne prestaje intrigirati javnost, a sada je to učinila čak iz dalekog Dubaija.
Iako je njezin put u showu "Gospodin Savršeni bio kratak", Rubina je ostavila snažan dojam na gledatelje koje i dalje zanima gdje je Rubina, što radi i kako je.
Nedugo nakon završetka snimanja, objavila je veliku vijest o preseljenju, a njezina najnovija objava izazvala je zabrinutost jer se mnogi pitaju koliko je Dubai siguran s obzirom na rat koji je započeo u blizini.
Iako su neke zemlje izdale upozorenja za putovanja, vlasti UAE-a uvjeravaju javnost u sigurnost grada. Kako tvrde, Dubai je zaštićen naprednim sustavima protuzračne obrane koji su se pokazali učinkovitima u presretanju prijetnji, a Nacionalno tijelo za upravljanje krizama (NCEMA) redovito obavještava stanovnike o sigurnosnim mjerama.
Unatoč napetostima, čini se da se svakodnevni život nastoji održati normalnim, što potvrđuju i objave poput Rubinine.
"Uvijek ću voljeti svoj Dubai", napisala je uz fotografiju na kojoj neopterećeno pozira u haljini s leopard uzorkom i traper jakni.
Podsjetimo, u razgovoru za net.hr Rubina nam je otkrila kako je nakon showa imala potrebu za nekim novim početkom i novim životnim izazovom pa je donijela odluku preseliti u Dubai. Daleko od rodne joj Bosne i Hercegovine fokusirana je na upoznavanje nove kulture i mentaliteta, no zadržava fokus na privatnim i poslovnim projektima.
