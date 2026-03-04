Dok u susjedstvu bijesne ratovi: Rubina iz 'Gospodina Savršenog' objavila fotografiju iz Dubaija

Rubina Dedić, jedno od najupečatljivijih lica pete sezone popularnog RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni", ne prestaje intrigirati javnost, a sada je to učinila čak iz dalekog Dubaija.

Iako je njezin put u showu "Gospodin Savršeni bio kratak", Rubina je ostavila snažan dojam na gledatelje koje i dalje zanima gdje je Rubina, što radi i kako je.

Foto: Instagram

Nedugo nakon završetka snimanja, objavila je veliku vijest o preseljenju, a njezina najnovija objava izazvala je zabrinutost jer se mnogi pitaju koliko je Dubai siguran s obzirom na rat koji je započeo u blizini.

Iako su neke zemlje izdale upozorenja za putovanja, vlasti UAE-a uvjeravaju javnost u sigurnost grada. Kako tvrde, Dubai je zaštićen naprednim sustavima protuzračne obrane koji su se pokazali učinkovitima u presretanju prijetnji, a Nacionalno tijelo za upravljanje krizama (NCEMA) redovito obavještava stanovnike o sigurnosnim mjerama.

Unatoč napetostima, čini se da se svakodnevni život nastoji održati normalnim, što potvrđuju i objave poput Rubinine.

"Uvijek ću voljeti svoj Dubai", napisala je uz fotografiju na kojoj neopterećeno pozira u haljini s leopard uzorkom i traper jakni.

Podsjetimo, u razgovoru za net.hr Rubina nam je otkrila kako je nakon showa imala potrebu za nekim novim početkom i novim životnim izazovom pa je donijela odluku preseliti u Dubai. Daleko od rodne joj Bosne i Hercegovine fokusirana je na upoznavanje nove kulture i mentaliteta, no zadržava fokus na privatnim i poslovnim projektima.

