Rubina iz 'Gospodina Savršenog' o selidbi u Dubai: 'Otvorila su se neka zanimljiva vrata'

Simpatična Rubina u aktualnoj sezoni ‘Gospodina Savršenog’ ostavila je snažan dojam već na samom početku, no njezina je priča završila brže nego što je očekivala - bez ruže na prvoj ceremoniji i bez prilike da s Karlom razvije odnos. Ipak, show za nju nije bio kraj, već početak novih životnih poglavlja. Danas živi u Dubaiju, fokusirana je na osobni i poslovni razvoj, a za Net.hr iskreno govori o ispadanju koje ju je iznenadilo, životu nakon emisije i tome vjeruje li da ju negdje čeka njezin „Savršeni“.

'Vjerujem da se sve događa s razlogom'

Kako danas gledate na svoje sudjelovanje u Gospodinu Savršenom i bi li nešto napravili drugačije?

Na svoje sudjelovanje gledam s ponosom jer sam bila svoja i mislim da sam se predstavila iskreno i dostojanstveno. Upoznala sam divne, ambiciozne djevojke i to iskustvo ću pamtiti po lijepim trenucima. Možda bih danas neke stvari odigrala malo taktičnije i zadržala dio emocija za sebe, ali takva sam – kad nešto osjećam, to i pokažem.

Je li vas iznenadilo ispadanje na prvoj ceremoniji ruža?

Naravno da me iznenadilo, pogotovo jer sam tek počela upoznavati Karla i osjećala sam da imam još puno toga za pokazati. Ali to je format emisije – nekad jednostavno nemaš dovoljno vremena da ostaviš jači dojam. Drago mi je što je publika prepoznala moju iskrenost i energiju.

Kako danas gledate na Karlovu odluku?

Danas na to gledam mirnije. U tom trenutku mi je bilo krivo jer smatram da nismo dobili pravu priliku da se upoznamo. Ipak, poštujem njegovu odluku – svatko bira prema svom osjećaju. Vjerujem da se sve događa s razlogom.

'Nakon showa sam osjetila potrebu za novim početkom'

Jeste li se stvarno preselili u Dubai i čime se trenutačno bavite?

Da, preselila sam se u Dubai. Nakon showa sam osjetila potrebu za novim početkom i novim izazovima. Htjela sam izaći iz svoje zone komfora, upoznati drugačiju kulturu i mentalitet te raditi na sebi i svom napretku. Trenutačno sam fokusirana na privatne projekte i poslovne planove, ali neke stvari ipak volim zadržati za sebe.

Kako vam se život promijenio nakon showa?

Sudjelovanje u showu mi je donijelo veću vidljivost i nove poslovne prilike, posebno na Balkanu. Povećao se broj pratitelja i otvorila su se neka zanimljiva vrata. Ipak, trudim se ostati prizemljena i fokusirana na dugoročne ciljeve.

'Sve dolazi u pravo vrijeme'

Jeste li pronašli svog ‘Savršenog’?

Trenutačno sam fokusirana na sebe, svoj razvoj i nove životne korake. Ako se pojavi prava osoba, sigurno ću to znati prepoznati. Ne žurim – vjerujem da sve dolazi u pravo vrijeme.

Tko je najbolji match za Karla, a tko za Petra?

Tijekom ovog svog kratkog vremena u showu, za Karla bih rekla da mu najbolje odgovara Helena, dok za Petra mislim da je Soraya dobar izbor. Naravno, na kraju je najvažnije kako se oni osjećaju i kakva je energija među njima.

