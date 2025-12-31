Super gripa hara: Umrlo 5 ljudi, zaraženo gotovo 30 tisuća, njih 950 u bolnici

Tijekom sezone gripe 2025./2026. u Hrvatskoj, zaključno s 28. prosincem 2025., prijavljeno je ukupno 29.771 oboljelih, od čega je 5.051 slučaj zabilježen u posljednjem tjednu. Manji broj prijava u ovom tjednu vjerojatno je posljedica kraćeg radnog tjedna, a ne stvarnog smanjenja broja oboljelih, piše HZJZ.

Prijave su pristigle iz svih županija, a u zadnjem tjednu najviše oboljelih na 100.000 stanovnika zabilježeno je u Varaždinskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji.

Kao i uobičajeno, najviše oboljelih među prijavama su djeca predškolske i školske dobi, dok je najmanja stopa incidencije zabilježena kod osoba starijih od 65 godina.

Bilježi se porast oboljelih

U usporedbi s istim razdobljem prethodnih deset sezona, ove godine bilježi se raniji porast broja oboljelih. Od listopada je prijavljeno 29.771 slučaj, dok je u istom razdoblju prošle sezone bilo samo 667 prijava.

Zbog gripe je hospitalizirano ukupno 950 osoba, od kojih je 45 na jedinici intenzivnog liječenja. Za usporedbu, prošle sezone je u isto vrijeme hospitalizirano 69 osoba, od kojih tri na jedinici intenzivnog liječenja.

Uz sezonu gripe uobičajeno se bilježi tzv. višak smrti, odnosno povećani broj umrlih u odnosu na vrijeme izvan sezone gripe. To je posljedica komplikacija koje gripa može izazvati kod rizičnih skupina, poput osoba starijih od 65 godina ili kroničnih bolesnika. Tijekom ove sezone do sada je zabilježeno pet smrtnih ishoda uzrokovanih gripom i njenim komplikacijama. Manji broj prijava u posljednjem tjednu ponovo se pripisuje manjem broju radnih dana, a ne stvarnom padu oboljelih.

