Nova globalna prijetnja: Širi se brzo, smrtnost je visoka; 'Bolest X' lakše zaobilazi imunutet

Ovogodišnja sezona gripe znatno je zaraznija nego ranijih godina, a razlog je novi soj virusa A(H3N2) koji je od proljeća prošao kroz niz važnih mutacija. Epidemiolog Zoran Radovanović upozorava da bi tzv. bolest "X" u budućnosti mogla predstavljati ozbiljnu prijetnju, s velikom smrtnošću i brzim širenjem, te naglašava potrebu za stvaranjem zaliha zaštitne opreme, piše Blic.rs.

Svjetska zdravstvena organizacija još je 2018. godine bolest "X" uvrstila među potencijalne globalne prijetnje, iako njezin uzročnik ni danas nije poznat. Stručnjaci upozoravaju da bi se takva bolest mogla širiti iznimno brzo, a pitanje je samo trenutka, pandemija može izbiti sutra, ali i za desetljećima.

"Označavamo je kao ‘X’ jer ne znamo trenutačno što je. Ima nekoliko mogućih uzročnika, postoji opći profil bolesti, ali ne i konkretan. Najvjerojatnije će doći iz životinjskog svijeta", rekao je Radovanović, ističući da pandemija nastaje tek kada ljudi nemaju nikakav imunitet.

Mutacija ptičje gripe?

Kao jedan od mogućih scenarija navodi se i mutacija ptičje gripe.

"Ako dođe do toga da se ptičja gripa lakše prenosi sa životinje na čovjeka, smrtnost može biti i 50 posto. Ako se počne prenositi s čovjeka na čovjeka, pandemija je neizbježna", upozorio je epidemiolog.

"Neizvjesnost je velika jer ne znamo koji će uzročnik izazvati problem. Kada i od čega će nastati, to će biti iznenađenje. Zato moramo biti na oprezu i imati zalihe maski, zaštitne opreme i cjepiva. Najveća prijetnja čovječanstvu je virus, a ne nuklearni rat ili meteor“, zaključuje, dodajući da trenutno mjesta panici nema.

Sezona gripe počela ranije

SZO upozorava da novi dominantni soj gripe snažno opterećuje zdravstvene sustave Europe. U najmanje 27 od 38 zemalja bilježi se visoka ili vrlo visoka aktivnost gripe. Regionalni direktor SZO-a za Europu, Hans Henri Kluge, rekao je da se gripa javlja svake zime, ali ova sezona je posebna.

Sezona je započela ranije nego inače, a broj oboljelih raste iz tjedna u tjedan. Novi, izmijenjeni soj A(H3N2), koji je mutirao nakon izrade cjepiva, lakše zaobilazi stečeni imunitet, zbog čega je sve više teških slučajeva i hospitalizacija.

Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da novi soj gripe snažno opterećuje zdravstvene sustave diljem Europe. Zbog toga su u brojnim bolnicama već uvedene zabrane posjeta pacijentima.

