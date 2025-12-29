Hrvatskom hara virusna bolest: KBC Osijek zbog opasnosti zabranio posjete pacijentima

S blagdanima gripa ne prolazi, nego sve više puni čekaonice zdravstvenih ustanova. Niz simptoma upućuje na virusnu bolest koja nije bezazlena.

"Kihanje, kašljanje, visoka temperatura, slabost, malaksalost, kod male djece imamo i još neke druge tegobe, to su proljev, povraćanje, što njih dovodi u stanje teške bolesti da mogu dehidrirati“, kaže Vlatka Krizmanić, liječnik pedijatar.

U Hrvatskoj je gotovo 25 tisuća oboljelih od gripe, iz tjedna u tjedan brojke rastu, a u posljednjem je registrirano više od 10 tisuća zaraženih.

KBC Osijek zabranio posjete

Zbog epidemije je na snazi zabrana posjeta bolničkih pacijenata u Kliničkom bolničkom centru Osijek.

"Smatramo da je to nužno da bi zaštitili bolesnike i osoblje od bolesti, imamo trenutno 9 hospitaliziranih bolesnika s težim oblicima gripe, trenutno nitko nije na respiratoru iako jedna osoba je blizu toga“, kaže Krunoslav Šego, ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Osijek.

Bez komplikacija gripa traje 7 do 9 dana i treba je preležati.

"Boli sve živo i nikuda, kad dobiješ gripu u kući čaj pij, šuti i lezi gdje si da si“, kaže Nada iz Osijeka.

Kućna terapija nekada nije dovoljna

"Temperatura nakon 3-4 dana i dalje ne pada, da se simptomi pogoršavaju ili imamo poboljšanje pa pogoršanje, dakle bolove u prsima, otežano disanje, onda treba potražiti liječničku pomoć“, objašnjava Ivana Mihin – Huskić, voditeljica Službe za epidemiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko – baranjske županije.

Gripa se ove godine pojavila ranije nego inače, a broj oboljelih raste u svim dijelovima Hrvatske.

"Mi smo došli malo kasnije na red, možda nekih dva tjedna od ostatka Hrvatske, imamo prijavljenih službeno za sada nekih 450 slučajeva, to su napominjem samo ljudi koji su se testirali i dokazano imaju gripu, međutim smatram da ima puno više gripe“, kaže Justinija Steiner, ravnateljica Doma zdravlja Osječko – baranjske županije.

Najbolja prevencija je cijepljenje

"Nezgodna bolest, jedne godine je bilo vrlo gadno, toliko da se nisam mogla adekvatno brinuti za dijete i od tada se cijepim svake godine“, kaže Ana iz Osijeka.

"Ja kao kronični bolesnik isto tako sam se i ove godine cijepio tako da bih preporučio definitivno svakome“, kaže Mario iz Osijeka.

U Zavodu za javno zdravstvo na cijepljenje pozivaju sve rizične skupine, a o tome bi trebali razmisliti i svi oni koji ne žele početak Nove godine provesti u krevetu.