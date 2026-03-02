Procurile privatne fotografije vjenčanja Toma Hollanda i Zendaye

Kako je na dodjeli nagrada Actors Awards 2026 obznanio stilist Law Roach, američki glumački par Zendaya i Tom Holland svoju su ljubav okrunili brakom.

S obzirom da je par i inače poznat po tome da detalje rijetko kad dijeli sa znatiželjnim obožavateljima, vijest o tajnom vjenčanju i nije bila neko iznenađenje. Međutim, ono što je mnoge razveselilo jesu fotografije sa svečane ceremonije održane u strogoj privatnosti.

Čini se da je ipak netko od uzvanika odlučio sve "raskrinkati" te objaviti fotografiju na kojoj se jasno vide mladenci koji razmjenjuju prstenje u znak vječne ljubavi.

Foto: Capital Pictures/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Također, fotografija je otkrila da se lijepa glumica odlučila za bijelu vjenčanicu s naramenicama, kosu dignutu u elegantnu punđu te romantični veo, dok je glumac bio elegantan u crnom smokingu.

Ljubavna priča

Ljubavna priča ovog para navodno je započela tijekom snimanja filmova o Spider-Manu, u kojima su glumili Petera Parkera i njegovu družicu MJ.

Zajedno su nastupili u tri filma: Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019) i Spider-Man: No Way Home (2021), a uskoro će ih obožavatelji moći gledati i u "Spider-Man: Brand New Day", ali i u filmu "The Odyssey" redatelja Christophera Nolana.

Prve glasine o zarukama pojavile su se u siječnju 2025. kada je Zendaya na dodjelu Zlatnih globusa stigla s velikim dijamantom oko prstenjaka.

POGLEDAJTE VIDEO: Automehaničar koji tka i knjigovotkinja koja štrika: Ljubav iz Kruševice njeguje šokačku tradiciju