Logopedinja poziva roditelje da primjene jednostavan trik: 'Nevjerojatan način za komunikaciju'

Dječja logopedinja poziva roditelje da primijene jedan jednostavan trik dok čitaju svojim mališanima kako bi im pomogli u razvoju govora i bogaćenju rječnika. Čitanje djeci od najranije dobi ključno je za razvoj mozga, jezične vještine i stvaranje povezanosti, no postoji način kako tu aktivnost učiniti još korisnijom.

Između devetog i 12. mjeseca života, beba počinje razumijevati često korištene riječi poput "mama" i "tata", ovisno o tome koje riječi najčešće čuje. Međutim, od prve godine nadalje, djeca bi trebala početi povezivati glasove, pa čak i riječi ili rečenice. Iako se svako dijete razvija vlastitim tempom, jedna logopedinja istaknula je metodu koja može značajno potaknuti djetetov govorni napredak.

Ključ je u pauzi kod rimovanih priča

Emily, logopedinja koja objavljuje savjete na TikToku pod korisničkim imenom @thespeechmummy, savjetovala je roditeljima da zastanu kod ključnih riječi u rimovanim knjigama kako bi potaknuli djecu da popune prazninu.

"Moja kći je upravo navršila dvije godine i može više ili manje recitirati većinu ključnih riječi u knjigama poput "Grubzon", a to je zato što su to priče u rimi", objasnila je. "Melodične su, ponavljaju se, zabavne su djeci za slušanje i stvaraju osjećaj predvidljivosti."

Ona ističe kako tu tehniku koristi i kao majka i kao dječja logopedinja. Kada čita poznate rimovane priče, namjerno napravi pauzu prije ključne riječi koja se rimuje.

Stvaranje prilike za komunikaciju

"Zastanem kako bih vidjela hoće li ona popuniti prazninu. To je nevjerojatan način da se stvori prilika za komunikaciju, posebno ako vaše dijete ima poteškoća s govorom", rekla je Emily u svojoj objavi. "Također je izvrstan način za razvoj njihovog rječnika."

Ova jednostavna metoda ne zahtijeva nikakvu posebnu pripremu, već samo malo strpljenja i pretvaranje čitanja u interaktivnu igru. Uživanje u čitanju među djecom i mladima na najnižoj je razini otkad se provode mjerenja, zbog čega je važno pronaći načine kako im ovu aktivnost učiniti što zanimljivijom, piše Mirror.

Dodatni savjeti za poticanje govora

Osim ovog trika, bolnica Great Ormond Street također je ponudila roditeljima sedam savjeta za pomoć u razvoju govora i samopouzdanja kod mališana. To uključuje upoznavanje djece s novim zvukovima i njihovo objašnjavanje, izmjenjivanje uloga u razgovoru, uvođenje novih riječi i fraza te kategoriziranje pojmova koji idu zajedno. Primjerice, možete objasniti da automobil, lopta i medvjedić spadaju u kategoriju "igračaka".

Ostali savjeti odnose se na podučavanje djece novim riječima kroz igru i čitanje knjiga, kao i na upoznavanje s dječjim pjesmicama i brojalicama koje zbog svoje ritmičnosti i ponavljanja pozitivno utječu na jezični razvoj.

Čitanje djeci, stoga, nije samo pasivna aktivnost, već prilika za aktivno sudjelovanje koje gradi temelje za buduće jezične vještine. Primjenom malih promjena u svakodnevnoj rutini čitanja, roditelji mogu značajno doprinijeti jezičnom razvoju svoje djece i ojačati međusobnu povezanost.

