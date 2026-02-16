Utjecaj ovog roditelja na zdravlje djece značajniji je nego što se mislilo

Uloga oca u ranom djetinjstvu ne oblikuje samo emocionalni i psihološki razvoj, već ostavlja i mjerljiv, biološki trag na djetetovom zdravlju godinama kasnije. Novo, revolucionarno istraživanje sa Sveučilišta Penn State donosi zaključak koji je iznenadio i same znanstvenike: očevo ponašanje prema djetetu u najranijoj dobi može imati dugoročniji utjecaj na ključne zdravstvene pokazatelje nego majčino.

Ovi nalazi, objavljeni u uglednom časopisu Health Psychology, pružaju nove spoznaje o dinamici obiteljskih odnosa i ističu kako prisutnost i aktivno sudjelovanje oca imaju ključnu ulogu u dugoročnoj dobrobiti djeteta, piše New York Post.

Dugoročni utjecaj očeva

Znanstveni tim s Penn State College of Health and Human Development, predvođen profesoricom Jennifer Graham-Engeland, pratio je obitelji kroz tri ključne točke: kada su djeca imala deset mjeseci, dvije godine i sedam godina. Umjesto da se oslanjaju isključivo na subjektivne upitnike, istraživači su izravno promatrali interakcije roditelja i djece, što je studiji dalo posebnu težinu.

"Podaci su nam omogućili intiman uvid u obiteljske živote i povezanost tih interakcija s kasnijim biološkim pokazateljima zdravlja", objasnila je Graham-Engeland.

Rezultati su pokazali jasan obrazac. Očevi koji su iskazivali toplinu i pružali podršku bebama u dobi do deset mjeseci, kasnije su ostvarivali pozitivniji odnos u zajedničkom roditeljstvu s majkama. Njihova djeca su u dobi od sedam godina imala zdravije razine HbA1c, markera prosječne razine šećera u krvi, te C-reaktivnog proteina (CRP), ključnog pokazatelja upalnih procesa u tijelu. S druge strane, očevi koji su bili manje osjetljivi na potrebe djeteta češće su se kasnije povlačili iz obiteljske igre, što je dovelo do lošijih zdravstvenih markera kod djeteta u školskoj dobi.

Neočekivan rezultat zbunio znanstvenike

Ono što je najviše iznenadilo istraživače jest da nisu pronašli jednako jasnu statističku vezu između ponašanja majki u ranoj dobi i specifičnih bioloških markera kod djece sedam godina kasnije.

"Odsutnost jasnih rezultata temeljenih na zajedničkom roditeljstvu majki nije bila očekivana", priznala je Graham-Engeland. No, znanstvenici naglašavaju da to nipošto ne znači da majke nisu važne. Naprotiv, budući da su majke u promatranim obiteljima uglavnom bile primarni skrbnici, njihova briga predstavljala je svojevrsnu "konstantu". U takvoj dinamici, ponašanje oca postavlja cjelokupni emocionalni ton u obitelji i utječe na razinu stresa u kućanstvu.

Alp Aytuglu, postdoktorand i jedan od autora studije, sažima ključnu poruku: "Prisustvo oca u obitelji oblikuje okruženje na načine koji mogu dugoročno podržati ili narušiti zdravlje djeteta."

Važnost tate prije prvih sjećanja

Istraživanje pokazuje da dinamika koju otac unosi u dom može izravno utjecati na djetetov kardiovaskularni i metabolički sustav čak i prije nego što dijete počne stvarati trajna sjećanja.

"Ljude bi moglo iznenaditi da očevo ponašanje, prije nego što je beba dovoljno stara da formira sjećanja, može utjecati na zdravlje djeteta kada krene u drugi razred osnovne škole", ističe Hannah Schreier, koautorica studije.

