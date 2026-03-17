Rajka je slomljena! Rekli su da joj je sin poginuo, ali istina je možda potpuno drukčija
Potraga za davno izgubljenim sinom odvela je Rajku i Ranka u Bosnu, gdje su se nadali napokon doznati što se dogodilo s djetetom koje je morala ostaviti. Trag ih je doveo do obitelji babice Emine, žene koja bi mogla znati ključne detalje.
Umjesto odgovora, dočekao ih je šok. Bez puno objašnjenja Rajki su rekli da je njezin sin poginuo u ratu, tijekom bombardiranja. Te riječi potpuno su je slomile i ugasile nadu koju je godinama nosila u sebi.
Ipak, gledatelji znaju da priča nije tako jednostavna. Ljudi kojima su se obratili zapravo nemaju nikakve pouzdane informacije, već su ih pokušali obmanuti kako bi izvukli novac i što prije ih se riješili.
Dok Rajka ostaje slomljena, ostaje pitanje hoće li Ranko posumnjati i krenuti dalje u potragu jer prava istina o njezinom sinu možda tek treba izaći na vidjelo.
