Rat više nije isti, stručnjaci upozoravaju: 'Napadači mijenjaju tehnike skoro svaki dan'

Tehnološki razvoj doprinosi učestalim promjenama metoda suvremenog ratovanja, što su pokazali primjeri u Ukrajini i na Bliskom istoku, stoga je potrebna promjena paradigme i prijelaz u "industriju sigurnosti", istaknuto je u petak na otvaranju ''Defense and Security Conference 2026.''

"Umjesto obrambene industrije, držim potrebnim promišljati o industriji sigurnosti. Ona podrazumijeva promjenu paradigme iz samo obrambene dimenzije u dimenziju aktivnog djelovanja s naglaskom na prevenciju, kao i mogućnost napadnih djelovanja u slučaju izloženosti sigurnosnim rizicima i prijetnjama koja mogućeg agresora tjeraju da se dobro zamisli isplati li mu se napasti", istaknuo je rektor Sveučilišta obrane i sigurnosti Ivo Lučić.

Sveučilište obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" organizator je "Defense and Security Conference 2026.", međunarodne znanstveno-stručne konferencije koja obuhvaća razne teme poput primjene umjetne inteligencije, razvoj besposadnih sustava, kibernetičku sigurnost, otpornost društva te ekonomske aspekte obrane.

Osim ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, rektor Lučić dodaje da vremena u kojima živimo karakteriziraju ubrzani tehnološki razvoj te učestale promjene modela, načina i sredstava ratovanja.

'Tradicionalni pristupi više nisu dovoljni'

''Tradicionalni pristupi više nisu dovoljni, već fleksibilni, integrirani i inovativni modeli djelovanja'', poručio je.

Zahvaljujući velikim ulaganjima u opremanje Hrvatske vojske, Hrvatska se može boriti protiv modernih sigurnosnih izazova, ustvrdio je profesor na Sveučilištu obrane i sigurnosti Gordan Akrap. Međutim, to nije dovoljno jer napadači mijenjaju tehnologije na gotovo dnevnoj bazi.

"U prvih 18 mjeseci rata u Ukrajini, tri se puta promijenila napadačka doktrina. Od borbenih ratničkih grupa, njih oko 120, koje su napale Ukrajinu, do toga da danas više ne govorimo o rovovskoj borbi onako kako je to bilo prvih nekoliko mjeseci, zato jer imamo zone smrti koje nisu određene ljudskim činom nego tehnološkim rješenjima", naglasio je.

Kada se radi suzbijanju kibernetičkih prijetnji, Akrap zagovara da Ministarstvo obrane dobije puno veće ovlasti i kapacitete u digitalnom prostoru.

Potrebno je brzo reagirati i otkriti napadače

"Kako bi se obranili interesi stanovništva i u ovom aktualnom slučaju zadnjih tjedan dana, u kojem je potrebno vrlo brzo i nedvojbeno identificirati tko stoji iza toga", kazao je Akrap govoreći o nizu slučaja dojavljivanja bombi u školama i u drugim objektima diljem zemlje.

Izaslanik ministra obrane i državni tajnik u Ministarstvu obrane, Tomislav Galić naveo je istraživanje, inovacije i tehnološki razvoj te potporu nacionalnoj industriji kao ključne elemente odgovora na sigurnosne rizike u nepredvidivim vremenima.

"Dok ulazimo u petu godinu ruske agresije u Ukrajini, suočeni smo s međunarodnim okruženjem koje nikad nije bilo nestabilnije. Rat je fundamentalno promijenio neke dugoročne pretpostavke o stabilnosti i europskoj sigurnosti", kazao je državni tajnik.

Umirovljeni brigadir Hrvatske vojske i konzultant tvrtke DOK-ING Zvonko Orehovec složio se da se s novim tehnologijama mijenjaju oblici ratovanja. Linije sukoba zamijenile su zone sukoba koje se protežu stotinama kilometra.

"Cijeli Iran je danas pod velikim opterećenjem borbenih djelovanja. Mijenjaju su mete ratovanja, cijela država i društvo postaje jedna meta. Svaki vojnik koji izađe iz rova ili skloništa postaje meta drona", rekao je Orehovec.

Zbog toga su sudionici konferencije naglasili važnost edukacije i ulaganja u obrazovanje vojnika, stručnjaka, ali i stanovnika kako bi se u uvjetima krize društvo moglo obraniti na preventivnoj razini.

POGLEDAJTE VIDEO Prosvjed ispred FPZG-a - Potez Borisa Havela razbjesnio studente